Los sindicatos mantienen la huelga educativa en Madrid para los días 22 y 23 de septiembre

Los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y STEM han registrado esta mañana un preaviso de huelga de profesorado para los días 22 y 23 de septiembre, al constatar que las medidas anunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para el inicio del curso 2020/21 “no se han hecho realidad”.

“Las medidas de Ayuso no se han hecho realidad, no son hechos”, ha recalcado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Isabel Galvín, en declaraciones a los medios desde el Registro Auxiliar la Dirección General de Trabajo, donde ha aseverado que no tienen otra opción que mantener la convocatoria de huelga, anunciada el pasado 19 de agosto para el inicio del curso y aplazada tras el anuncio de una estrategia por parte del Gobierno regional el 25 de agosto.

Por su parte, la secretaría de enseñanza de UGT Madrid, Teresa Jusdado, ha justificado la huelga en la “inacción” de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, y porque “un retorno a las aulas seguro no se puede garantizar con promesas; las promesas de poco sirven si no se realizan”.

La convocatoria de huelga afecta a todas las etapas educativas no universitarias de centros sostenidos con fondos públicos, de los cuales ya han iniciado el curso el pasado día 4 el Primer Ciclo de Educación Infantil, y mañana arrancan el Segundo ciclo de Educación Infantil así como 1º, 2º y 3º de Primaria, y Educación Especial. El día 9 se incorporarán los de 3º y 4º de la ESO, así como 1º y 2º de Bachillerato; el día 17 los de 4º, 5º y 6º de Primaria; el día 18 los de 1º y 2º de la ESO junto a los de FP Básica y Grado Medio, y el día 28 los de FP Superior.

“El curso ha empezado ya el viernes en Educación Infantil, mañana empieza en Primaria y pasado en Secundaria y no tenemos los profesores que se necesitan”, ha subrayado Galvín, quien ha destacado que los equipos directivos de los centros han “reorganizado todo de nuevo con las medidas anunciadas” y han “hecho un gran esfuerzo para comunicar a la Consejería sus necesidades en esta última semana”. Sin embargo, “ahora mismo todavía hay centros que no saben qué plantilla van a tener”, mientras que los que tienen profesores asignados “no saben cuándo llegarán”, ha recalcado Galvín, para advertir de que sin los profesores “las medidas no se van a poder llevar a cabo”.

“La Consejería de Educación no ha garantizado una vuelta segura, no ha sido capaz”, ha aseverado Galvín, quien ha hecho hincapié en que tampoco han llegado las 150 enfermeras anunciadas ni equipos de protección, como mascarillas, ni termómetros suficientes. Igualmente, ha destacado que tampoco se sabe cuándo llegarán “los barracones” que son necesarios para los desdobles por falta de espacio en los centros educativos. Así, ha afirmado que tienen que mantener la convocatoria de huelga, gracias a la cual, a su juicio, existe un plan, para que “se concreten las medidas”, y “se pueda empezar el curso con las medidas de seguridad necesarias teniendo centros seguros”.

Además, ha señalado que es “inadmisible” que se estén formando grupos mixtos con alumnos de diferentes cursos “haciendo destrozos en los procesos educativos del alumnado solo por no invertir lo que se necesita”, mientras ha considerado que el descenso de ratios “se queda corto porque no garantiza la presencialidad” en todos los niveles, y deja fuera algunas etapas educativas. “Vamos a estar defendiendo el derecho a la educación de nuestro alumnado, vamos a estar defendiendo una vuelta segura y cada una de las medidas que se necesitan, por eso tenemos que convocar la huelga y la convocamos”, ha sentenciado.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy se está poniendo en contacto con los docentes que sustituirán a aquellos que hayan dado positivo en coronavirus, después de las pruebas masivas realizadas a lo largo de la semana pasada. Así lo ha anunciado en una entrevista en TVE el consejero de Educación, Enrique Ossorio. “En los días anteriores se han ido analizando las peticiones que han hecho los distintos centros, se ha grabado esa información el viernes y el sábado y hoy, cuando esté ya totalmente grabada, se llamará a los profesores que están en las bolsas”, ha avanzado. “De este modo, “según vayan entrando los alumnos, irán entrando los profesores en los centros desde mañana”.