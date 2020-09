Madrid advierte al Gobierno sobre un confinamiento: “Que no tenga siquiera la tentación de pensarlo”

Madrid defiende sus criterios de monitorización diaria del virus para implantar los confinamientos selectivos y ha pedido al Ministerio de Sanidad explicaciones del porqué utiliza el criterio de 500 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada de contagios para hablar de restricciones. “¿Por qué se utiliza este criterio y no otro y sólo se aplica para Madrid y no de manera homogénea para el resto de España?”, se ha preguntado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una rueda de prensa tras reunirse con el ministro Illa.

Escudero defendió el criterio de Madrid de utilizar la zona básica de salud como forma de monitorización y el cruce de los datos epidemiológicos con los asistenciales como la base para la toma de decisiones. Es más, justificó que sus confinamiento selectivos ya han provocado una caída del 55% en el total de los ingresados con respecto a la semana anterior.

Ruiz Escudero ha asegurado que “no contemplamos que se intervenga Madrid porque no reunimos ninguno de los criterios para esa posible intervención”. Es más, aseguró que “no se ha planteado en ningún momento y esa vía sería muy difícil de entender para muchos madrileños”, dijo. Es más, lanzó una advertencia: "Que el Gobierno no tenga ni siquiera la tentación de poder pensarlo. En la reunión con el ministro de Sanidad Escudero aclaró que “no se ha hablado de plazos” y “hemos quedado en seguir hablando”, aunque “desde la colaboración, no desde la imposición”, dijo.