El hospital de pandemias de Madrid abrirá con 288 camas y recibirá a pacientes covid de urgencias

El Hospital Enfermera Isabel Zendal cuenta ya los días para su puesta en funcionamiento. La Consejería de Sanidad ultima este arranque. En su primer día, tal y como ha podido confirmar LA RAZÓN por fuentes presentes en la Mesa Sectorial que se ha celebrado hoy, el hospital de pandemias abrirá con la apertura de un módulo de 240 camas y 16 de UCI y 32 de cuidados intermedios. Aunque no se ha concretado ninguna fecha concreta en esta reunión, los responsables sanitarios han asegurado que se producirá en “el momento óptimo”.

Su objetivo, tal y como han manifestado los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid en esta reunión, es “mantener el funcionamiento del resto del sistema”. Ello facilitará que otros hospitales puedan mantener hacer su actividad normal. No será un hospital monográfico Covid, aunque, sin embargo, en su estreno sí estará dedicado únicamente a pacientes covid. Serán trasladados hasta estas instalaciones pacientes procedentes fundamentalmente de los servicios de urgencias, lo que implica que, en un principio, no se prevea el traslado de pacientes ya hospitalizados. “Se ofrecerá a todos los servicios de urgencias para enviar pacientes directamente y con ciertas condiciones preestablecidas, en principio pacientes de poca gravedad. No pueden ser pacientes graves, aunque habrá camas UCI por si se necesitan. Los pacientes llegarán diagnosticados y con tratamientos ya iniciados”, detallan fuentes sindicales. La gestión del proceso de admisión la hará en SUMMA 112.

La UCI y los cuidados intermedios de este centro se incorporarán al “Corredor de UCI”. Entre los medios diagnósticos con los que contará destaca que habrá área de imagen, con posiblemente un TAC y mamografía, también radiología portátil y ecógrafos. Respecto a los sanitarios que formarán la plantilla de este hospital, cabe destacar que se elegirán por perfiles de médicos generalistas, procedentes de hospitales, sin descartar que pudieran acudir médicos de familia de las urgencias hospitalarias, nunca de atención primaria. La oferta de voluntarios, además, solo se hará para hospitales.

Su laboratorio y de farmacia de soporte el de La Paz, aunque tendrá un almacén de farmacia con técnicos en el propio hospital. La Comunidad de Madrid ha detallado también en esta reunión que el Zendal dispondrá de responsables funcionales con diferentes niveles de responsabilidad y habrá responsable médico y de enfermería.