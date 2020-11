La estrategia de Ayuso para acorralar al virus: más cierres quirúrgicos, menos contagios

No hay atisbo de complacencia con el Covid en Madrid. La lucha contra su expansión continúa. Es evidente que la situación en esta segunda ola ha mejorado en la región. Pese a ello, hasta 20 municipios tendrán una parte de su territorio cerrado perimetralmente desde el lunes. La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, señaló ayer que la incidencia acumulada en una semana en la Comunidad de Madrid ha sido de 168 casos por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid aprobó ayer el cierre de nuevas zonas básicas de salud que presentan una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que implica que se prolongarán 14 días a partir del próximo lunes las restricciones a la movilidad. Se mantienen las limitaciones de entradas y salidas en las 35 Zonas Básicas de Salud (ZBS) ya vigentes –a pesar de que muchas de ellas han bajado ampliamente del umbral de los 500 casos– y se amplían a otros ocho municipios: Villaconejos, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Collado Villalba, Galapagar, Morarzarzal, Alpedrete y Chinchón.

Las limitaciones afectarán a 835.051 madrileños, lo que se traduce en un 12,5 por ciento de la población. En el resto de zonas básicas se ha producido una disminución, pero no la suficiente. Por tanto, las 35 zonas básicas que ya estaban con restricciones de movimiento las van a mantener otros 14 días. Representan el 15,5% de los casos en Madrid. Las nuevas zonas con restricciones tienen el 1,9% de la población de Madrid y acumulan el 3,8% de los casos en las últimas dos semanas en la región. Sumando todas las zonas con restricciones, incluyendo las que entran desde este próximo lunes, concentran el 12,5% de la población de Madrid y el 15% de los casos de las ultimas dos semanas en la región.

Al margen de las medidas en zonas de salud, el el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, lanzó dos recomendaciones a los ciudadanos. La primera, que a partir de las 00.00 horas en los hogares se encuentren sólo los convivientes. Y la segunda, facilitar la ventilación en esta época de otoño e invierno. «Tenemos que trasladar todo lo posible nuestra vida social al aire libre», señaló

En este contexto, la orden aprobada ayer por la Consejería de Sanidad incluye recomendaciones en materia de ventilación especialmente para comercios y negocios de restauración. Insiste, por ejemplo, en la importancia de realizar una ventilación adecuada de los espacios interiores de acuerdo con las guías oficiales y preferentemente con aire exterior, aconsejándose renovar el aire con ventilación natural, ventilar diariamente todas las estancias y abrir las ventanas al menos 15 minutos al entrar a una habitación sobre todo cuando la han utilizado otras personas. También, para incrementar la ventilación, se recomienda abrir más de una ventana o, en su caso una puerta en lados opuestos, para generar una corriente. Asimismo, debe evitarse el uso de ventiladores dado que no renuevan el aire interior con aporte de aire fresco y pueden contribuir a remover y dispersar los aerosoles susceptibles de contener el virus dentro de la propia sala o a otras estancias cercanas. No obstante, si es necesario su uso, es importante renovar el aire del espacio, abriendo ventanas y reduciendo lo máximo posible el aire que sopla de unas personas a otras. Además, se recomienda evitar las corrientes de aire si no hay aporte de aire del exterior cuando haya personas en el interior. En caso de que los aseos cuenten con algún sistema de extracción, se deberá mantener funcionando permanentemente. Por último, se recomienda que los inodoros se descarguen con la tapa cerrada, ya que la descarga del agua de los WC puede generar aerosoles susceptibles de contener virus.

En lo que concierne a las zonas de salud, la orden sanitaria aprobada ayer no incorpora novedades. Los vecinos de estas áreas podrán desplazarse por la vía pública dentro de los perímetros de las zonas, y para asegurar su control se pondrá en marcha un dispositivo policial. Respecto a los lugares de culto, el aforo se establece en un tercio. En los velatorios podrán estar un máximo de 15 personas al aire libre y 10 personas en el caso de ser lugares cerrados.