Ayuso señala a Sánchez por negociar "en medio del verano" una "financiación ilegal" para Cataluña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este martes contra la "financiación ilegal que se pretende para Cataluña" y ha avisado de que "no salen las cuentas", algo que no puede darse por "válido" porque es "el peaje de la legislatura junto con la amnistía, que es una autoamnistía y que no es legal".

"No podemos permitir esto ni que se creen 17 agencias tributarias, como han dicho desde el Gobierno, que cada uno haga lo que considere. Porque eso es falso y es imposible de realizar", ha defendido la dirigente autonómica, en el marco de esa comisión bilateral sobre financiación singular para Cataluña que se reunirá el 14 de julio en Barcelona.

Así, ha censurado que se vaya a negociar a partir del lunes, en mitad del verano, algo que se viene acordando "desde hace muchísimo tiempo, especialmente desde el verano pasado, cuando (José Luis Rodríguez) Zapatero, (Salvador) Illa y (Pedro) Sánchez pasaron juntos el verano en bermudas hablando de todo esto".

"Cataluña va a comenzar a recaudar totalmente el impuesto sobre la renta, a tener su propia recaudación. Si esto es así no salen las cuentas, es imposible es un nuevo paso para ese golpe financiado por todos los españoles si nadie lo impide", ha alertado.

La presidenta ha criticado que el Gobierno no tengan "límites" y siga trabajando para crear "una nación paralegal que pagan todos los españoles, especialmente en Madrid que se ha convertido en el cajero automático del independentismo".

Frente a ello, ha indicado que la Comunidad de Madrid va a poner todos los medios a su alcance "para que esté atropello no se produzca", ya que va a producir que "cada madrileño vaya a asumir otros 500 euros más en forma de deuda pública, cuando el 80% de lo que recauda la Comunidad de Madrid va directamente a la Administración General del Estado".

Considera que a partir del lunes se van a ver "las primeras patas de ese acuerdo que es una vergüenza para todos" y que es "profundamente desleal e ilegal", ya que significa "una desconexión económica de Cataluña con el resto de España".

"No conozco a ninguna nación que le haya ido mejor por un camino de ruptura como ese. Así que cuando decía el presidente que los socialistas iban a aguantar en pie, yo creo que más bien iban a aguantar arrodillados ante sus socios", ha aseverado Ayuso, quien ha pedido a los ciudadanos, medios de comunicación y funcionarios que "estén pendientes este verano y que no bajen la guardia".