Los mejores sitios en Madrid para cenar a las ocho de la tarde

Lo primero que debemos tener claro es que a pesar de las restricciones impuestas al sector de la hostelería y del toque de queda, nosotros ya hemos hecho nuestra la obligación de cenar a las ocho y de estar en casa a las doce. Un hábito al que ya nos hemos acostumbrado porque, hay que reconocer, es la perfecta manera de no meterte en la cama con el estómago lleno y de al día siguiente rendir bien. Schweppes abandera la tendencia europea «early bird», que define a aquellas personas a las que les gusta cenar pronto y ha iniciado una campaña a la que se unen los grandes grupos de restauración (Larrumba, Paragüas, Oter, Ramses, La Máquina...). De hecho, La Cantina sirve una suculenta selección de pinchos de jueves a sábados de seis a ocho de la tarde.

Dicho esto, también damos sentido a la iniciativa lanzada en las redes sociales en la que nos animan a visitar Aranjuez. En este Real Sitio, Fernando del Cerro reúne los vegetales de temporada de las huertas cercanas en el Atelier Casa José con una carta que anuncia recetas como la cebolla asada sobre puré de topinambo, manzana y terrina de foie, además de nuevas incorporaciones como el rape negro con emulsión de ñoras y sofrito de apio y el pulpo con mousse de patata, aunque, por supuesto, el boletus es el rey de la estación y protagonista de una focaccia que es para comérsela a pares al llevar cebolla braseada, puré de chirivía y frutos secos. Pero aún hay más, porque el chef, además de evolucionar con un servicio de «take away» para que sus comensales disfruten de sus platazos en casa, acaba de lanzar un concepto de bocadillos a domicilio de nombre @panyco_bocadillos, cuyos pedidos se realizan en @adomicilioaranjuez. Entre ellos, el cubano de costillas de cerdo BBQ y plátano.

Ya de vuelta en la capital, si hace tiempo que no visitas a Diego Cabrera es el momento de hacerlo, ya que ha revalidado su presencia en la prestigiosa lista The World’s 50 Best Bars 2020, en la que ocupa el puesto número 22. Situada en el número 2 de la calle Echegaray, se basa en una propuesta de coctelería absolutamente única y diferencial en la que es posible disfrutar de unas sugerencias líquidas y sólidas. Entre las primeras, destacan el tumbo, el citrics, el yelow chili y el chipotle chillón, tragos innovadores tanto en estética como en sabores para armonizar con las patatas bravas ahumadas, el escabeche de mejillones, las patas de codorniz asadas o las vieiras a la plancha.

Y si Bakanalla es la nueva incorporación del Mercado de Chamberí, dirigida por Emilio y Antonio, quienes bordan unas costillas de cerdo para chuparse los dedos, además de una sorprendente bokanalla de albóndigas veganas, Álvaro Castellanos e Iván Morales lanzan una nueva opción de «delivery» llamada Hermanos Pollo con este ave como protagonista ya disponible en @justeat.es y en @glovo, lo mismo que Montar el pollo, con Joaquín Felipe al frente. En el número 6 de Blanca Navarra se encuentra Garelos, donde comer una riquísima tortilla de Betanzos, brutal, además de una empanada gallega tan rica como las alcachofas a la plancha y los raviolis de pimientos de padrón con salsa de queso San Simón. Un espacio súper recomendable al que siempre queremos volver, lo mismo que a El Flaco para pedir el ssam de rodaballo con daikon y chipotle. Un apunte: ya puede adquirir en Coalla los mantecados Felipe II, que, como cada año, anteceden a los dulces de Navidad. Si no conoce el establecimiento, recién llegado desde Gijón, merece la pena, ya que puede retirarse con los vinos que se le antojen o le recomienden o disfrutarlos in situ e, incluso, con los berberechos a la brasa de Güeyu Mar, el paté de oricios de Agromar o con la conserva de lomos de bonito de José Cimavilla. Maravilla.

Donde Atelier Casa José. Calle de Abastos, 32. Aranjuez

Plato estrella pulpo con mousse de patata

Precio medio 35 euros