Quedadas de menores para pelearse en el Floridablanca

«Este es un sitio tranquilo, un lugar donde nunca pasa nada y al que la gente viene a vivir precisamente por eso», recalca el portavoz de Vecinos por Torrelodones en el Ayuntamiento. Y es que, según Jesús Moreno, los incidentes que se vienen repitiendo en las últimas semanas en el Parque Floridablanca en relación a peleas programadas a través de las redes sociales entre jóvenes son «hechos aislados» que, no obstante, no dejan de ser motivo de preocupación tanto de las autoridades, como de los grupos políticos y, también, de la ciudadanía. «Esto nos importa a todos, no hay que hablar ni de ideologías ni de colores, solo focalizarse en el problema y tratar de resolverlo», coincide Isabel Ruiz, portavoz del grupo municipal del Partido Popular dentro del Área de Seguridad. Así, el pasado miércoles 4 de noviembre, el acalde Alfredo García-Plata se reunió con Guardia Civil y Policía Municipal primero y, después y a petición, con el Partido Popular para abordar esta nueva realidad que se escenifica una y otra vez al llegar el fin de semana en un parque que, ahora más que nunca, está en el punto de mira.

«Fue una reunión muy constructiva, de hecho, el Partido Popular se puso a nuestra disposición y nos ofreció ayuda en lo que necesitáramos», asegura el portavoz de Vecinos por Torrelodones sobre el grupo de la oposición, que fue el reclamó la celebración de dicha reunión y exigió la puesta en marcha de medidas excepcionales para frenar las peleas en el Parque Floridablanca que ya han provocado varios heridos. En cualquier caso, ambos partidos están decididos a acometer esta cuestión en el próximo Pleno, el 17 de noviembre. «Hemos acordado adelantar dos medidas que teníamos previstas para principios del año que viene: mejorar la iluminación del parque y aumentar el número de cámaras de tráfico en la zona», explica Jesús Moreno. A estas medidas disuasorias, se suma el refuerzo de efectivos y su presencia en el punto caliente antes de la llegada de los jóvenes, que vienen de varios núcleos colindantes. «Han encontrado en el Parque Floridablanca un lugar perfecto para reunirse: es grande, no hay mucho movimiento y tiene una parada de autobuses que les facilita la movilidad entre municipios», detalla Isabel Ruiz sobre este parque localizado frente a un centro comercial muy frecuentado por los adolescentes y que este fin de semana ha sufrido también varios episodios de vandalismo.

Con sus diferencias, los dos portavoces coinciden en la necesidad de que el suyo sea un puesto principal de la Guardia Civil, pues, dice Jesús Moreno, «por la situación estratégica de Torrelodones, no solo da servicio a los 24.000 habitantes del municipio, sino, probablemente, al doble de población».

Los entrenadores de fútbol como aliados

El grupo municipal Vecinos por Torrelodones lo tiene claro: «Para cortar de raíz este fenómeno, hay que acudir a la educación». Así pues, además de trabajar coordinadamente con las autoridades y con la oposición política para mejorar la seguridad en el Parque Floridablanca, el Ayuntamiento apuesta por ampliar su equipo de aliados en esta particular hazaña contra las peleas programadas entre menores. «Estamos escribiendo cartas a los clubes deportivos para que nos ayuden porque, al final, un entrenador de fútbol, de baloncesto o de rugby tiene mucha más capacidad de influencia sobre los chavales que los propios padres, a quienes también hemos apelado a través de las Ampas», cuenta Jesús Moreno, portavoz del grupo político al mando del Ejecutivo.