Alerta naranja en Madrid este miércoles: la ola de calor dispara los termómetros

Una jornada que para muchos será como fuego. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este miércoles en buena parte de la Comunidad de Madrid una alerta naranja por las altas temperaturas máximas, que podrán alcanzar los 40 grados centígrados en el centro y sur de la región.

El aviso será de nivel amarillo en la Sierra, donde las máximas superarán los 34 grados, rozando los 37 en zonas bajas.

En cuanto a las mínimas, también en ascenso, rebasarán los 20 ºC en la mayor parte de la región, alcanzando los 22 ºC en algunos puntos, deparando, pues, una nueva noche tropical. Los cielos estarán despejados y el viento soplará flojo y variable.

Riesgo alto

La Comunidad de Madrid ha elevado este martes a nivel 2 de 'riesgo alto' el aviso por altas temperaturas en la zona sur y centro de la región, con máximas previstas para este miércoles que superarán los 39 grados en estas áreas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo este martes el aviso amarillo desde las 13 hasta las 21 horas por temperaturas máximas de hasta 37 grados en el área metropolitana y del Henares, así como en las comarcas Sur, Vegas y Oeste, y de 35 en las zonas de la Sierra. Según el Boletín de Olas de Calor de la Comunidad de Madrid, de cara a la jornada de este miércoles se espera un ascenso de los termómetros en la región, con máximas de 39,1º en el área metropolitana y Henares y 38,3º en Sur, Vegas y Oeste. En la Sierra, subirá a 35,8º. De cara a la jornada del jueves, según el Boletín, el mercurio llegará hasta los 38,7º en la zona metropolitana y del Henares y marcará máximas de 38,1º en Sur, Vegas y Oeste. Por su lado, en zonas de la Sierra se prevén temperaturas de hasta 35,7º. El nivel 2 de 'riesgo alto' afecta a la zona metropolitana y del Henares, así como a Sur, Vegas y Oeste, mientras que en las zonas de la Sierra estará vigente el nivel bajo o normalidad. Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor, operativo hasta el próximo 15 de septiembre con el objetivo de reducir al máximo las consecuencias de las altas temperaturas en la población más vulnerable como personas mayores, bebés, población infantil y enfermos crónicos.

Recomendaciones

Desde el departamento que dirige Fátima Matute se recuerda la importancia de mantener una hidratación adecuada con la ingesta de abundantes líquidos y el consumo de alimentos ricos en agua como fruta, ensaladas o gazpacho, entre otros. Esta recomendación resulta especialmente importante para las personas mayores, que deben beber al menos dos litros de agua al día, incluso aunque no tengan sed, pues es muy frecuente que tengan disminuida la necesidad de hacerlo. En general, es aconsejable no realizar ejercicio físico durante las horas más calurosas del día, procurando llevar prendas de tejidos naturales, ligeros y de colores claros y no exponerse innecesariamente al sol durante las horas de máxima intensidad. Los expertos insisten en que nunca se deje a una persona en un vehículo expuesto al sol, y que se esté pendiente de familiares, vecinos y personas vulnerables, especialmente si viven solas. Además, se recuerda que en caso de que se esté tomando algún medicamento de manera habitual conviene consultar con el médico o farmacéutico por si fuera necesario ajustar las dosis. Ante emergencias causadas por el calor, se recomienda contactar con el 112.

Canales de información

El Plan cuenta con diversos canales para enviar información a los profesionales sanitarios, servicios sociales y población en general sobre el nivel de riesgo durante el periodo estival. Está conformado por una Comisión Técnica de Coordinación, presidida por Salud Pública, en la que participan técnicos de la Comunidad de Madrid procedentes de los servicios sanitarios, sociales, Protección Civil, Deportes y otras instituciones como el Ayuntamiento de la capital. Además, cuenta con tres niveles de riesgo para cada una de las tres zonas isoclimáticas de la región: Zona Sierra de Madrid (con temperatura umbral de 34,1º), Zona Metropolitana y del Henares (35,9º), y Zona Sur, Vegas y Oeste (35,3º). El umbral de disparo de mortalidad se estable en 35,6°. El Riesgo 0 o Normalidad, representado por un sol verde; el Riesgo 1 o Precaución, identificado por un sol amarillo, cuando existe un riesgo para la salud de la población más vulnerable a las altas temperaturas. En este caso se informa a la red sanitaria y a las diferentes instituciones responsables de la intervención --servicios sociales, ayuntamientos, etcétera-- con objeto de reforzar las medidas de prevención. Finalmente, el Riesgo 2 o Alto Riesgo, simbolizado por un sol rojo, contempla temperaturas con potenciales efectos graves para la salud, con un aumento manifiesto de la mortalidad en población vulnerable. En esta ocasión se comunica la situación a la red sanitaria y a las diferentes instituciones con competencia en servicios sociales, precisando intervención directa sobre la población vulnerable. Las personas interesadas en recibir las alertas de calor pueden suscribirse a la recepción mensajes SMS enviando por su teléfono móvil el texto ALTACALOR al 217035. También, pueden abonarse al servicio de información en el enlace Temperaturas Extremas y Salud para recibir por correo electrónico el Boletín de información y mensajes SMS.