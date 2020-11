Madrid supera ya los 744.000 test de antígenos con un 8% de positivos en dos meses

Madrid apuesta por los test de antígenos, “una prueba que está funcionando muy bien”. Es más, “es la estrategia diagnóstica que hay que realizar”, asegura el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Consejería de Sanidad, Antonio Zapatero, en base a distintos estudios internacionales. En dos meses se han realizado 744.303 test de antigénicos y el 8,2% han resultado positivos, explicó hoy en una rueda de prensa para explicar los datos de incidencia de la pandemia.

¿Por qué Madrid ha apostado por estos test? Sanidad toma como referencia la doctrina marcada por el investigador de Harvard Michael Mina, un referente internacional en test de antígenos, que en la publicación “The New England Journal of Medicine” ya propone que una reiteración de pruebas con resultados en 15 minutos en poco margen de tiempo, nos puede aportar una información tan buena como una PCR. Y es que algunas de estas PCR se han hecho en fase postinfecciosa. Es decir, se han ordenado cuarentenas en Madrid por encima de niveles en los que una persona no infecta y, de hecho, el test de antígenos ya aportaba una información negativa de contagio. “Esta aportación a la hora de tomar decisiones y de cuarentenar es de capital importancia”, asegura Zapatero.

Los test de antígenos permiten detectar más precozmente a la mayoría de los infectados a los casos y determinar el aislamiento en casos de personas que resulten con infección positiva (dado que el resultado se obtiene en 15 o 20 minutos) y el rastreo de sus contactos para que guarden cuarentena. Además, dado su bajo precio (4,5 euros) y disponibilidad (tiempo y recursos que implica su análisis), se pueden realizar de forma repetida.

Del total de estos test, más de la mitad, 416.359 pruebas, se han realizado en los cribados poblaciones que hasta la fecha ha efectuado la Comunidad en Zonas Básicas de Salud de 29 municipios, en el marco de la iniciativa de control en las áreas de mayor transmisión del virus; 271.967 se han llevado a cabo en los dispositivos de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid (centros de salud y consultorios locales); 49.145 en las urgencias de los hospitales madrileños; y, por último, 6.832 en centros socio-sanitarios como medida de refuerzo en la prevención de la infección en las personas mayores, sus cuidadores y grupos de población vulnerable.

Este método diagnóstico, como ha destacado Zapatero, forma parte de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid y cuenta con el respaldo de distintos organismos internacionales, como la Comisión Europea y el servicio público estadounidense Centros para el Control y Prevención de la Enfermedad (CDC), referente internacional en Salud Pública.