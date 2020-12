José María Antón, vicenconsejero de Sanidad: «Sí o sí los test de antígenos se van a hacer en farmacias»

Madrid está empeñada en aumentar el número de puntos donde poder realizar los test de antígenos para poner coto al virus. Y en esto cree que las farmacias tienen un papel esencial. Ya son varias las veces que la Comunidad ha solicitado al ministro Illa que de visto bueno a su plan. Y en esto José María Antón, viceconsejero de Humanización Sanitaria, tiene mucho que decir. Él es precisamente el que se ha encargado de diseñar y consensuar con los farmacéuticos el plan que se ha puesto sobre la mesa al Ministerio de Sanidad y sobre el que hoy se pronunciará en la reunión del grupo Covid-19.

– ¿Cuántas veces ha pedido Madrid hacer test en farmacias?

– De forma oficial, por carta o propuesta formal, se ha hecho dos veces. De manera más informal han sido varias las que se ha solicitado la posibilidad de hacer los test de antígenos en las farmacias porque no nos contestaban. El pasado día 4 la Comunidad presentó su plan después de que Sanidad nos dijo que hiciéramos una propuesta. Nuestro plan es riguroso y consensuado con todo el sector. Responde a todos los criterios de seguridad, pero no hemos tenido respuesta aún.

– ¿A qué se debe el silencio del Gobierno central?

– Me cuesta entender la razón última. Como no hemos tenido respuesta, no hemos tenido la oportunidad de saber en qué se basan. No se nos ocurren muchos argumentos para rechazar la propuesta. A día de hoy, cada vez hay más evidencia de que una política como la que sigue la Comunidad de Madrid de realizar muchos test de antígenos es una estrategia que está dando resultados y que está avalada por la UE y por la literatura científica.

– ¿Cree que hay algún tipo de razón política para que Sanidad esté dilatando tanto la respuesta a Madrid?

– Madrid está tomando la delantera y eso es una realidad porque es de las comunidades donde el virus ha golpeado más fuerte y en donde la gestión de la pandemia se hace a pie de calle. Estamos mucho más cerca de la realidad y vemos la eficacia de las medidas que se están tomando. Le pediría al Ministerio que dé crédito a todas esas iniciativas pioneras como las de Madrid. Creo que los test de antígenos sí o sí se va a hacer en farmacias, como ocurrió con las PCR en los aeropuertos. Madrid lo pedía pero han tardado meses en darse cuenta de es una medida buena.

– Se habló de que el personal sanitario no estaba muy de acuerdo con que estas pruebas se hicieran en farmacias...

– No lo sabemos. Entendemos que estas pruebas tal y como vienen homologadas por la UE están concebidas para que se hagan por personal sanitario y el de enfermería está perfectamente cualificado, pero entendemos que para estas pruebas que comportan tomar una muestra con un hisopo por la nariz, como otras que pronto se homologarán, a través de la saliva, el personal de farmacia puede realizarlas perfectamente. Además, será necesario haber realizado antes un curso de formación.

– ¿Con qué argumentos se pretende convencer al Ministerio?

– Madrid ha puesto en marcha una estrategia que ha funcionado en zonas básicas de salud en las que había alta transmisión y ha ido disminuyendo. Pero hace falta focalizar y hacer test en colectivos entre los que puede haber una mayor transmisión. Las oficinas de farmacia forman parte de los recursos sanitarios de la Comunidad y son un elemento esencial dentro del sistema sanitario. Además, se podrá hacer con garantías porque los profesionales están cualificados, y tienen un sistema de comunicación con la Consejería. Es decir, están integradas dentro del sistema. El seguimiento o la trazabilidad de los resultados está garantizado haciéndolo en las farmacias, lo mismo que el seguimiento de los residuos. Es una red de 2.800 oficinas que potenciarían de manera extraordinaria la capacidad de realizar test de antígenos. Esto es un argumento de peso para que se nos dé esta autorización.

– ¿Si se autoriza a Madrid, también se hará con otras autonomías?

– Puede ser esta una de las razones por las cuales el Ministerio esté tardando tanto en contestar porque entiendo que si autorizas a una comunidad no puedes no autorizar a otra.

– ¿Cree que Sanidad dará hoy el sí a Madrid con su petición?

– Como no encuentro argumentos de suficiente peso como para que se diga que no, soy optimista.

– Si el Ministerio autoriza, ¿a qué tipo de test podremos someternos?

– De lo que estamos hablando es de los test rápidos de antígenos que están incorporados en toda la estrategia de detección y que la muestra se toma mediante un hisopo que se introduce por la nariz. Pero también hay otros que lo detectan a través de la saliva y que están en fase de homologación. Seguramente en las próximas semanas o meses puedan aparecer otras pruebas que puedan ser igualmente válidas. Cada vez hay más elementos de diagnóstico de esta enfermedad.

– Si Sanidad autoriza ya que se puedan hacer estos test, ¿en qué medida los datos pueden ofrecer una radiografía más exacta de la incidencia del virus?

– En principio se podrán hacer test aquellas personas que la propia Consejería determine. Y de manera gratuita. Llevamos casi 600.000 test hechos en los puntos desplegados en zonas básicas de salud. De lo que se trata es de ampliar esta capacidad. Cada vez va a haber más test en el mercado y si no se regula su realización y utilización y, sobre todo, la trazabilidad de los resultados, es posible que la gente pueda adquirirlos vía internet y hacerlos en su casa sin contar el resultado a nadie. Con nuestro plan las oficinas de farmacia, además de los centros sanitarios, tomarían registro de todas las pruebas que se hacen, con lo que Sanidad tendría conocimiento de cuántas se han hecho y si han sido positivas o negativas. Y si una persona obtiene un resultado positivo de coronavirus, Salud Pública va a contactar con ella para comunicarla que debe cuarentenarse y va a hacer un seguimiento de sus contactos estrechos. La información se queda englobada bajo el paraguas de Salud Pública. Si al final no se hace así, cabe el riesgo de que al final todo esto se haga en ambientes no controlados.

– ¿Ahora mismo cualquier persona puede ir a una farmacia y comprar un test de antígenos?

– No. Lo que se ha puesto a la venta bajo prescripción médica son test rápidos de anticuerpos, que es diferente. La persona se lo puede hacer en su casa y el resultado se lo guarda para sí mismo sin tener que comunicarlo.