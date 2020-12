La reunión del grupo Covid-19, en la que participan representantes de la Administración regional y del Ministerio de Sanidad, se creó para planificar una respuesta unitaria frente a la pandemia en los peores momentos del virus, cuando las cifras de contagios estaban disparadas. No tuvo éxito, dadas las divergencias entre el Gobierno central y autonómico, que se fueron agrandando a medida que se iban celebrando reuniones. Pero pese al fracaso cosechado hasta la fecha, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, que ha estado liderando estas reuniones, se ha mostrado esperanzado en que, esta vez, el Gobierno central escuche la petición madrileña que desde hace tiempo viene pidiendo al ministro Illa, como es la autorización necesaria para hacer test de antígenos en las farmacias. Hoy está programada una reunión a las 16:30 horas para abordar la cuestión sobre la que Sanidad ha mantenido la callada por respuesta hasta la fecha.

«Mañana (por hoy) puede ser un día importante para los madrileños. Después de dos meses reclamándolo, el Gobierno de España nos dirá si nos autoriza o no a realizar test en las farmacias. No hay tiempo que perder, el virus no espera», decía ayer en su cuenta de Twitter el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado. Así las cosas, la reunión contará esta vez con la presencia del también portavoz regional, pero la Consejería de Sanidad ha decidido no asistir. El motivo lo desconozco», aseguran fuentes de la vicepresidencia del Ejecutivo regional.

Lo que sí hizo ayer el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, es remitir otra carta al ministro de Sanidad en la que vuelve a solicitar la autorización del Ministerio para realizar las pruebas rápidas de antígenos en las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid. «Desde que solicitamos dicha autorización al Ministerio han pasado 17 días, un tiempo más que prudencial para trasladar una respuesta. Un tiempo, además, y como bien sabes, en el que la pandemia ha seguido su curso. Precisamente es este hecho y no otro el que nos apremia a obtener una respuesta los más immediata posible. El virus no está parado. Urge seguir actuando sin demora», expone la misiva. El consejero vuelve a reiterar la necesidad de una contestación a la petición «con la esperanza de obtener una respuesta positiva a la mayor brevedad posible», remarca Ruiz Escudero.

En el mes de octubre pasado, la Comunidad de Madrid ya solicitó a Sanidad la posibilidad de que las farmacias pudieran realizar test de antígenos para así poder ampliar la red de puntos ya existentes donde poder hacerlos. La directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria llegó a remitir una carta a la Agencia Española de Medicamentos. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, también envió otra misiva a la presidenta de la Comisión Europea, para que validase esta posibilidad. Pero Sanidad no ha tenido una posición clara después de que Fernando Simón avisara de los «inconvenientes» de que se realizaran estas pruebas en las farmacias.