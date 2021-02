Las farmacias, listas para hacer cinco test de antígenos cada hora

El material les llegó ayer mismo. ¿Los test? De sobra, ningún paciente se quedará sin ellos. ¿Los EPIs? En perfecto estado, con sus gafas y mascarillas FFP2 incluidas. Ya tienen habilitado el espacio: un pequeño despacho. En las próximas horas colocarán una serie de flechas indicadoras que marquen el camino preciso, tanto para entrar como para salir del local. De hecho, con la colocación de una mesa, han ingeniado una suerte de pequeña «rotonda» que impedirá que nadie se cruce. La farmacia de las hermanas Rosalía y Begoña Gozalo, en Villa de Vallecas, ya está preparada para comenzar a realizar test de antígenos. Como ellas, un total 140 farmacias y 60 clínicas dentales, todas ellas voluntarias, harán lo propio a partir de este jueves. Así, en dos días se pondrá en funcionamiento el convenio firmado entre la Consejería de Sanidad, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región (COEM).

Rosalía Gozalo, también vocal de la COFM, espera que pronto le llegue la comunicación de las primeras citas. Aún quedan por determinar los horarios, pero, en cualquier caso, se tratará de personas asintomáticas, que viven en alguna de las zonas de incidencia especialmente alta y que han sido convocadas por la Consejería a través de un mensaje telefónico. No hace falta que le preguntemos por qué se ha ofrecido voluntaria. Ella lo subraya desde el principio. «Esto deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. Lo llevamos planteando desde agosto. Pero hemos dejado pasar las fiestas... y ahora tenemos las cifras que tenemos». De hecho, Gozalo reivindica una de las peticiones de su gremio: que la Consejería medie con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para que se les permita la venta de test en farmacias, ante el empuje de análisis poco fiables que se están poniendo a la venta en internet. «Solo somos una herramienta que complementa el sistema. ¿Si hubiéramos empezado antes a hacer los test la incidencia ahora sería menor? No lo sabemos, pero con que hubiera sido un 1% más baja, estaríamos encantados. Somos ’'soldados’' y estamos muy preparados», afirma. Y «si no se han presentado más farmacias», señala, es porque no cuentan con las garantías suficientes por espacio y personal.

En su caso, eso no va a suponer un problema. Al menos por el espacio: su farmacia, abierta 24 horas, tiene más de cien metros cuadrados. Eso les permitirá una distribución segura, de forma que ninguna persona que acuda a hacerse el test tenga ni siquiera que cruzarse con otra. En lo que respecta al personal, cuentan con 15 personas. En todo caso, serán las dos hermanas, titulares de la farmacia, las únicas que realicen los análisis, tras haber pasado por un pequeño curso, «no de formación», pero sí de «actualización» ya que su formación académica incluye las técnicas analíticas.

Hablamos de test rápidos, por lo que Gozalo calcula que se podrían hacer alrededor de «cinco o seis a la hora». Tras tomar la muestra –con sus correspondientes EPIs y a través de un hisopo que se introduce en la nariz– y realizar el pertinente análisis, el farmacéutico dará el resultado tanto al paciente como a la Dirección General de Salud Pública. Y es que, no lo olvidemos, esta iniciativa también supondrá un cribado. Si el caso da positivo, el farmacéutico podría derivar al paciente a su centro de salud. Es más: la persona en cuestión deberá responder un breve cuestionario, en el que, entre otras cuestiones, se le preguntará si ha estado recientemente en el extranjero o si ha mantenido contacto con algún contagiado en los últimos catorce días. De hecho, incluso dando negativo, y dependiendo de las respuestas, el farmacéutico podría derivarlo a un centro de salud.

Pero esta es solo una parte de su trabajo. Estas farmacéuticas están preparadas asimismo para gestionar residuos peligrosos de clase III. También cuentan con un estricto protocolo de limpieza y desinfección, de unos tres minutos de duración, del espacio habilitado, Porque, no lo olvidemos: no es solo algo que surja a raíz de poder hacer los test de antígenos; los farmacéuticos llevan en primera línea toda su vida, atendiendo a personas portadoras de enfermedades infecciosas. Sí, van a trabajar mucho más, porque a sus labores habituales se suma una nueva. Y lo harán de forma gratuita. Pero, como dice Gozalo, no va a dejar de ser su «día a día».