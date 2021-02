La escuela infantil de Embajadores que aún no ha podido comenzar el curso

Al menos 103 alumnos de la escuela infantil municipal de la calle Rodas, en Embajadores, aún no ha podido comenzar el curso 2020-2021. A finales de agosto, las familias recibieron la notificación de que el centro abriría sus puertas en febrero por consecuencias administrativas derivadas de la pandemia, con afección en el proceso de licitación en la gestión. Y es que las obras sufrieron retrasos debido a los confinamientos. Por ello, los padres se quedaron sin margen de maniobra para matricular a sus hijos.

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, visitó la escuela el pasado enero, cuya construcción ha supuesto una inversión municipal de 2,3 millones de euros. Entre otras mejoras, ahora cuenta con cocina, lavandería, cuarto de carritos, biblioteca, sala de profesores, administración y sala de usos múltiples.

Tal y como ha anunciado el delegado de Familias, Igualdad y Bienes Social, Pepe Aniorte, su Área se reunirá mañana con las familias afectadas, que llevan “cinco meses sin poder llevar a los niños a la guardería”. El hecho de que haya un proceso judicial abierto al respecto, complica la situación. En todo caso, “analizaremos con ellos todas las posibilidades, buscando alternativas reales y no creando falsas expectativas”, aseguró Aniorte.

Por su parte, la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha anunciado la apertura de una nueva escuela infantil en el ensanche de Vallecas, concretamente en las confluencias entre las calles Embalse de Navacerrada y Embalse de Pinilla. Su presupuesto estará en torno a los 4,5 millones de euros y su plazo de ejecución se sitúa en los doce meses.