Las cámaras que ya vigilan Tetuán y Puente de Vallecas: un triunfo vecinal

Fue en enero de 2017 cuando los vecinos de Tetuán dijeron «basta». Los hechos ocurrieron en un bar de la calle Topete. La muerte a tiros de un ciudadano dominicano de 25 años, que se encontraba de permiso penitenciario mientras cumplía pena por homicidio, supuso el inicio de un movimiento ciudadano cansado de pasear con miedo por sus propias calles. El Grupo Vecinal Bellas Vistas comenzó a organizarse para reclamar al Ayuntamiento de Madrid, entonces liderado por Manuela Carmena, que moviera ficha ante un problema que empezaba a ser insostenible. Entre sus demandas, se encontraba la colocación de cámaras de videovigilancia. Parecía que lo habían logrado, después de que la Junta de Distrito votara a favor del proyecto, ya que sólo Ahora Madrid se opuso a la moción impulsada por el entonces portavoz popular, Manuel Gómez. Lo cierto es que transcurrió el resto del mandato de Carmena sin una sola novedad al respecto. De hecho, no ha sido hasta esta semana pasada, concretamente el 3 de marzo, cuando los dispositivos han empezado a funcionar a pleno rendimiento, según confirman a LA RAZÓN desde el Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias, con Inmaculada Sanz al frente.

No solo el barrio de Tetuán será el beneficiado. También el de Puente de Vallecas. De hecho, en aquel mismo año, 2017, su Junta de Distrito aprobó una iniciativa similar. El motivo, el aumento alarmante de los «narcopisos». Los vecinos calculaban entonces que había en torno a medio centenar de inmuebles «okupados» para la venta de droga. Las caceroladas de protesta comenzaban entonces a resonar con fuerza. De hecho, la indignación llevó a la formación de patrullas vecinales.

Así, el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida ha instalado un total de 44 cámaras: 19 en Tetuán y 25 en Puente de Vallecas. El importe de adjudicación final se elevó, en ambos lotes, a cerca de un millón de euros.

Lo cierto es que su puesta en marcha debía haberse producido antes. Sin embargo, hubo un pequeño retraso por un sabotaje vandálico perpetrado en las cámaras de Tetuán, al ser seccionado su cableado. Cables, por cierto, que ya se encuentran totalmente cubiertos. En todo caso, tanto el consistorio de la capital como los vecinos confían en el poder «disuasorio» de estos dispositivos a la hora de frenar los «graves problemas de seguridad» que se viven en la zona.

En lo que respecta a las cámaras de Tetuán, siete de ellas estarán situadas en la calle Topete y tres en la calle Tenerife. Mientras, en Puente de Vallecas, 18 se ubicarán en la Avenida Monte Igueldo, así como en la plaza Puerto Rubio, la calle Puerto Alto y la calle Pablo Rica, entre otros puntos.

Desde el consistorio señalan que la iniciativa, pese a ser aprobada en el Pleno municipal de 2019, permanecía totalmente «empantanada». Así lo descubrieron después de que PP y Cs tomaran el mando en el Palacio de Cibeles durante el verano de aquel año. De hecho, comprobaron que la medida no contaba con ninguna partida presupuestaria al respecto ni se había empezado a tramitar ninguna IFS (Inversión Financieramente Sostenible) a tal fin.

El actual equipo de gobierno optó por llevar adelante el proyecto mediante los presupuestos ordinarios de 2020, ante la escasez de tiempo para tramitar una IFS desde cero. La adjudicación se aprobó a principios de marzo. Sin embargo, el estado de alarma lo paralizó todo.

Durante el pasado verano se puso en marcha el proceso de instalación y comenzó la obra civil, la instalación de cableado, las conexiones al sistema del Cisevi (Centro Integrado de Señales de Vídeo de Policía Municipal) y las correspondientes pruebas. El último paso fue el visto bueno final por parte de Delegación del Gobierno, que comprobó, en el mismo Cisevi, que la grabación cumplía escrupulosamente con los requisitos legales. Entre ellos, la privacidad de los viandantes y la posibilidad de pixelar las caras en un momento determinado. Así, quedan ya atrás las tensiones entre los vecinos y el Ayuntamiento presidido por Carmena. Mientras que tanto la alcaldesa como su portavoz, Rita Maestre, aseguraba que las cámaras se iban a instalar, Montserrat Galcerán, entonces concejala presidenta de Tetuán, desautorizaba el proyecto. Finalmente, el Pleno de marzo de 2019 se mostró favorable a su instalación.

Además de las nuevas cámaras de videovigilancia en los distritos de Tetuán y Puente de Vallecas, Seguridad y Emergencias señala que se han renovado las de Lavapiés y Montera. Del mismo modo, se instalarán dispositivos similares en las inmediaciones de la Puerta del Sol, dentro del próximo proyecto de su reforma. Por último, Chueca y la colonia Marconi también contarán con cámaras, después de «escuchar a las Juntas de Distrito y a los barrios».

La líder que encabezó la batalla vecinal: «Es muy duro vivir con amenazas de muerte»

María José Andrés, portavoz del Grupo Vecinal Bellas Vistas, en Tetuán, no olvidará aquel enero de 2017. Oyeron tiros y, en plena calle, vieron el cadáver de un joven. «Dijimos que, algún día, se iba a producir alguna muerte, pero no nos hacían caso. Aquello fue el detonante», afirma a LA RAZÓN. María José encarnó la indignación de los vecinos ante la inseguridad que padecían. Llegaron a recoger 2.000 firmas de apoyo. ¿Su lucha? Las cámaras de videovigilancia ahora estrenadas. Fueron años de «vetos» y de «balones fuera» por parte de Ahora Madrid. Nada más formarse Gobierno entre PP y Cs, contactaron con ellos. Y les confirmaron lo que ya sabían: el Ayuntamiento saliente «no había movido ni un dedo». «Es muy duro vivir con amenazas de muerte, no puedo andar por mi propia calle y muchos conocen mi piso», afirma María José, que está pagando cara su lucha por la seguridad en Tetuán, una zona de dominio «trinitario» ante el empuje de las bandas latinas. Pero tiene clara una cosa: «Si no hubiera cambiado el Gobierno municipal, las cámaras no estarían ahí».