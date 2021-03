Sánchez presenta en Madrid un candidato “soso, serio y formal” como Gabilondo frente al “ruido”

“Soso, serio y formal” son calificativos más que repetidos en torno a la figura de Ángel Gabilondo en el ámbito político que en plena campaña el PSOE precisamente quiere poner en valor para lanzarle a la presidencia de la Comunidad de Madrid como un político diferente frente al “ruido”. Por eso el lema de campaña del PSOE estas elecciones será “Gobernar en serio”.

Precisamente, en el día de la presentación de la candidatura de Gabilondo a la presidencia de la Comunidad de Madrid por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el PSOE ha lanzado un vídeo de presentación en el que el candidato socialista responde a aquellos que le etiquetan como un político de discurso plano y sin garra.

“Algunos dicen que soy soso”, dice Gabilondo, pero lo justifica con la idea de que es un candidato que “no creo en la bronca, porque cuando hay gritos pido la palabra, porque cuando se trata de la pandemia, la vacunación y la recuperación económica no resumo mi programa en un tuit, tengo mucho que decir”.

También rebate a los que dicen que “soy serio” con el argumento de que “será porque pienso en quien solo han crecido con crisis y más crisis o será por porque no pocos de mis antiguos alumnos siguen en casa, sin trabajo, con miedo...y lo que sobra es este espectáculo.

Y se defiende de los que le consideran “demasiado formal” dejando claro que “el descaro y el insulto no me representa, no creo ni en el odio ni en la tensión porque definitivamente no soy un político de marketing. Soy simple y llanamente un profesor”.

“Cero gestión”

Durante el acto de presentación de Gabilondo, Sánchez ha calificado de “páramo” la gestión del Gobierno del PP desde 2019. “Cero gestión en gobierno y en solución a los problemas reales”, ha dicho. Del mismo modo también ha rechazado la “polarización, insultos, provocaciones y fuegos artificiales, lo que menos necesita Madrid cuando lo que se precisa es impulsar la vacunación”.

Sánchez también ha arremetido contra el Gobierno de Díaz Ayuso por aprobar una única ley en toda la legislatura: La ley del suelo que “tiene que ver con lo de siempre, con la especulación”.