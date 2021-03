Elecciones de Madrid: Así se decidió la lista de Ayuso

Hay una máxima que sostienen muchos de los que han afrontado campañas electorales desde dentro de los partidos: el peor momento llega con la elaboración de las listas electorales. Sea verdad o no, lo haya sido o no en el caso de la papeleta con la que el PP concurrirá el 4 de mayo, lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso ya ha solventado ese «problema». En la tarde de ayer, el equipo de la presidenta madrileña confirmó los nombres designados para los primeros 20 puntos, sin grandes sorpresas. El morbo giraba en torno al actor y ex dirigente de UPyD y de Ciudadanos, Toni Cantó. Con dos dudas: si formaría parte o no de la papeleta y, en caso afirmativo, qué posición tendría reservada.

Finalmente, Cantó aterrizó en el puesto número cinco. Antes que él, desde la Puerta del Sol confirmaron al número dos: Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. Con la elección de este último, la presidenta lanzaba un mensaje nítido: poner en valor al hombre que ha liderado la batalla contra la pandemia en la región. En tercera posición figura la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns. Por detrás de ella y antes que Cantó, el consejero de Justicia Enrique López. Ya por detrás del actor valenciano, el resto de miembros del Gobierno autonómico: David Pérez (6), Enrique Ossorio (7), Eugenia Carballedo (8), Javier Fernández-Lasquetty (9) y Paloma Martín (10).

Hasta aquí, los nombres y el orden de los mismos. Los matices hay que encontrarlos en la forma en la que se decidió todo. Fuentes próximas a la presidenta son claros a la hora de atribuir la autoría de la papeleta electoral: «La lista la ha diseñado la presidenta. Y por supuesto se ha reunido con Pablo Casado para verlo y consensuar algunos puestos». Y, al mismo tiempo, niegan que haya existido imposición alguna desde la dirección nacional de los populares, especialmente a lo que concierne a Cantó. «No hay ninguna imposición. La presidenta ha escuchado propuestas pero la lista la ha hecho ella. De hecho, la decisión de Cantó la ha tomado tras mantener su equipo (el de la presidenta) una reunión el miércoles con Cantó. Pero es falso que haya habido imposiciones», concluyen.

Fuentes del PP de Madrid aseguran que la definición de la lista y el orden de los candidatos se adoptó en una reunión celebrada en la tarde del jueves en la sede de la calle Génova. A la cita acudieron cinco personas: Pablo Casado, Teodoro García Egea, Isabel Díaz Ayuso, Pío García Escudero y Ana Camíns. Es decir, los máximos responsable de la formación a nivel nacional y autonómico y la presidenta-candidata. «Fue una reunión normal entre cinco personas que son amigas», reconoce una persona conocedora de la reunión. En el PP de Madrid coinciden con Sol a la hora de señalar que no hubo «presiones» ni «imposiciones». Pero desde la formación en Madrid sí insisten en que una candidatura electoral siempre «se ordena en el partido». Esas mismas fuentes aclaran que el resultado fue definido por completo en ese encuentro a cinco y fue del agrado de todos porque la lista final representa la gestión que se ha hecho en el Gobierno regional y también «la estructura del partido».

Pocas horas después de que se confirmaran los primeros veinte nombres de la papeleta, la presidenta Ayuso publicó un tuit en el que atribuye a cada uno de las personas ubicadas en esos puestos de salida un valor. «Esta es mi lista y por qué mis candidatos», señala la presidenta para citar a continuación la sanidad (por el consejero Ruiz Escudero), el proyecto del PP (Camíns), las emergencias (López), la integración (Cantó), el municipalismo (Pérez), la educación (Ossorio), la digitalización (Carballedo), la economía (Fernández-Lasquetty), la experiencia (Martín) y la estrategia, en referencia a Alfonso Serrano, su director de campaña, situado en la candidatura en el número 11. El resto de la candidatura no ofreció sorpresas, salvo el «fichaje» de Marimar Blanco como número 16.