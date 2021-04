Madrid baja el ritmo de vacunación por falta de dosis

Los centros de vacunación masiva en Madrid han bajado el ritmo por falta de vacunas. El Wanda Metropolitano, el Hospital Enfermera Isabel Zendal y el Wizink Center se encuentran al 15% de su capacidad de vacunados a la hora por falta de dosis, según han reconocido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. “Si no ha vacunas es complicado vacunar, tienen que llegar las dosis. Si no, nos vamos a arruinar”, ha dicho Díaz Ayuso durante un acto en la Fundación Carlos Martín en el que también ha presentado el programa social del PP.

La candidata popular ha vuelto a mostrar su preocupación por la cepa india del virus después de que otros países como Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza o EE UU hayan tomado medidas “estrictas”. “¿Vamos a ser otra vez los últimos que nos centremos en los importante”. Llegado a este punto Ayuso arremetió con el Gobierno de Pedro Sánchez. “Lo que no puede ser es no estar gobernando y estar todo el rato en la campaña de Madrid. Hay que poner freno a estas cepas. Cada uno debería estar a sus funciones y no utilizando las instituciones para hacer esto.” Es más, aseguró que “cuando un Gobierno confunde partido con Gobierno trabaja como si estuviera en una república bananera. Le pido al gobierno que se centre en los problemas reales”.

La candidata popular aprovechó para presentar el programa social de su partido para los próximos dos años que se centra en un nuevo modelo de servicio de teleasistencia y de atención a personas en centros residenciales. “Seremos la región que más personal tenga”, dijo.

Ayuso también anunció la puesta en marcha de un programa de atención a personas con discapacidad, otro que refuerce la evaluación de las situaciones de dependencia e impulsará la conexión para evitar la brecha digital en el caso de familias vulnerables o monoparentales que se encuentran en riesgo de exclusión. El plan beneficiará a 120.000 personas.