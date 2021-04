El fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha participado este viernes en mitin de la formación morada junto a Pablo Iglesias. Monedero ha aprovechado su intervención para “recordar” a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que el fundador de su partido “era un franquista que firmó sentencias de muerte”. Metido ya de lleno en un el argumentario de la memoria histórica y del franquismo para criticar al PP, Monedero también ha asegurado que “el fundador de tu partido, Ayuso, es una persona que mandó cortarle el pelo a las mujeres de los mineros en huelga. Lo hacían porque pensaban que así iban a estar feas.. Pues Ayuso, que sepas que las mujeres de Unidas Podemos son guapas por dentro, por fueras, pobres, clase media, ricas, porque son mujeres de la dignidad”.

Sobre el feminismo y Ayuso también se ha pronunciado en este mitin la ministra de Igualdad, Irene Montero: “Nosotras no somos como Ayuso, que dice que no necesita el feminismo. Cómo se nota que no sabe lo que son los derechos y la libertad. Si ella está ahí es porque ha habido madres y abuelas que han estado dejándose la piel”.

En ese mismo mitin, el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha reivindicado que solo la firmeza de su espacio político conseguirá que el PSOE opte por el “camino correcto” en lugar del “fácil”, pues es la única vía de movilización para “mandar a la oposición” a la derecha “corrupta” y “al fascismo”.

En consecuencia, ha instado a “despejar” ya las incógnitas y ha advertido a sus bases de que “no van a tragar” ante la intención de los socialistas de no acometer una reforma fiscal que incremente los impuestos a las rentas más altas.

En un discurso centrado en animar a la participación, Iglesias ha destacado que la trayectoria de Unidas Podemos, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo de coalición estatal, es lo que “marca la diferencia” para desplegar políticas de izquierda. ¿Pensáis que vamos a tragar con que no haya reforma fiscal en Madrid (...) que no vamos a hacer lo necesario para que entren 10.000 profesores en educación? (...) Sabemos que para llegar a acuerdos es necesario ser firmes”, ha sentenciado Iglesias.

Apoyo a Rocío Carrasco en Twitter

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha mostrado este viernes su apoyo a Rocío Carrasco después de que esta haya sido el blanco de insultos en la entrada de un juzgado de Alcobendas (Madrid) al que acudía a declarar. Un grupo de hombres ha recibido a Carrasco, a la que han seguido hasta su entrada en el juzgado, con carteles en los que se leía el mensaje “Stop feminazis”. Tras estos hechos, la titular de Igualdad ha denunciado la “violencia y el acoso” que negacionistas, machistas y personas de la extrema derecha ejercen sobre las mujeres y ha defendido que las instituciones no van a descansar hasta garantizar todos los derechos de estas víctimas. “A Rocío Carrasco y a todas las mujeres que reciben la violencia y el acoso de los negacionistas, machistas y de extrema derecha, no estáis solas. Las instituciones tenemos la obligación de protegeros y no vamos a descansar hasta garantizar todos vuestros derechos”, ha escrito Montero en Twitter.