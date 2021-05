Un concierto “a la carta” para los mayores hospitalizados durante la pandemia

A lo largo de sus vidas pueden haber escuchado cientos de veces temas como “O Sole Mío” o “Vivo por ella”. Sin embargo, pocas veces los habrán sentido tan propios. Sobre todo, porque han sido interpretados exclusivamente para ellos. Así ocurrió en el homenaje brindado para los pacientes y los mayores de la Fundación Vianorte-Laguna de Madrid. Un concierto en directo que, en muchos casos, supuso la primera actividad musical lúdica para estos pacientes, después de meses de confinamientos y sin recibir visitas de familiares. Y si en momentos como los que vivimos ellos no pueden acudir a un teatro a vivir la música en directo, en este caso, la música acudió a ellos.

Angelines no pudo evitar tararear “O Sole Mío”. Le recordaba los años que vivió en Roma. “Me ha gustado mucho. Y el ambiente. La gente estaba muy contenta. Tener una reunión con gente tan estupenda, me ha parecido genial”, aseguraba esta paciente del centro. No en vano, han sido ellos los que han elegido el repertorio interpretado por los artistas de la Escuela de Arte Reina Sofía, de la Fundación Albéniz, que han ofrecido uno de sus primeros conciertos, tras terminar el estado de alarma, en la Fundación Vianorte-Laguna. Concretamente, los artistas del Máster de Emprendimiento la Escuela de Arte Reina Sofía han decidido, de manera desinteresada y solidaria, que uno de los lugares primeros a los que querían llevar su arte y el regalo de la música es, precisamente, a los mayores y enfermos.

“Este respiro, este rato de alegría, de sentirse bien, en medio de la angustia que vivimos... Ha sido muy emotivo”, asegura por su parte Rosa, hija de una paciente. “Mi madre no ha podido estar, porque está muy enferma. Pero verles a ellos disfrutar de esas canciones me ha tocado el corazón”, añade.

De eso da fe el tenor de la función, Luis Enrique Jimeno. “Llevas la música al público que más lo necesita. La reacción, la cercanía y el cariño que recibes en una sala de conciertos no es tanta como la que podemos recibir aquí. Y ellos se lo merecen”. Y es que, los artistas, “sin público, no somos nadie. Y si tienes un público tan receptivo como el de aquí, el premio es doble. Cuando ves que lloran con tu interpretación... no puedes pedir más”.

Como explica Araceli Parres, responsable del Fundación, “los pacientes de Laguna entienden la vida de otra manera, de forma sensorial. La música conecta muchísimo. Es un disfrute magnífico que despierta una chispa en el alma de ellos. Tenemos que valorar muchísimo el esfuerzo dado por estos músicos”. Y es que, en resumen, la música “les está alegrando la vida en momentos que han sido muy traumáticos. Es una fiesta para ellos”.