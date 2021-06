Vacunas en verano: el Wanda cierra e inmunidad en agosto

La vacunación en Madrid avanza a un ritmo acelerado. Tanto es así que más de la mitad de la población, el 53,7%, tiene ya una dosis y el 37,5% ya dispone de la pauta completa.

El rápido progreso en el suministro de dosis llevará en lo sucesivo a una reorganización de los centros de vacunación masiva. Así, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, gestionado por los propios profesionales del centro, seguirán vacunando durante todo el verano, lo mismo que el Wizink Center, otro de los macrocentros. Pero sí se contempla ya el cierre del Wanda Metropolitano, el primero en abrir. Y eso ocurrirá previsiblemente en el mes de agosto en que el avance de la vacunación y el comienzo de la liga de fútbol y otros compromisos deportivos del club Atlético de Madrid hagan incompatible su uso sanitario, según confirman a LA RAZÓN fuentes del Summa112.

Así, al igual que en Wizink Center es compatible seguir inyectando dosis con la programación musical o deportiva del emblemático recinto, esto no ocurre en el Wanda, donde se han tenido que interrumpir en varias ocasiones la vacunación coincidiendo con los eventos deportivos que se han celebrado, a pesar de que ha habido partidos que se han disputado sin público, ya que implica invadir parte del graderío para hacer la cola y concentra a un elevado número de personas.

Es por esto por lo que «es inviable que se pueda celebrar a la par un partido con público y seguir con la estrategia de vacunación», aseguran las mismas fuentes.

A esta circunstancia se añade que, además de en estos macrocentros, muchos madrileños se están vacunando en hospitales, en centros de salud, o incluso recibiendo la dosis a domicilio los que tienen más dificultades.

De momento, se va a producir una reorganización de los efectivos de vacunación los efectivos del Summa abandonarán las instalaciones del Wanda para reforzar el servicio en el Wizink Center habida cuenta de que gran parte del personal sanitario jubilado que se contrató para reforzar el dispositivo de vacunación abandonará esta función coincidiendo con las vacaciones. Así, el Wanda estará atendido a partir de julio por personal de Cruz Roja, según informó la Consejería de Sanidad.

La Comunidad de Madrid facultó a los centros de atención hospitalaria, Atención Primaria y Summa112 a reincorporar al servicio activo a médicos y enfermeros que, pese a encontrarse jubilados y cobrando pensión no hubieran alcanzado los 70 años. Fueron muchos los sanitarios que de manera voluntaria decidieron sumarse a la estrategia de vacunación y fueron contratados sin que ello fuera incompatible con su pensión. No obstante, aunque muchos no continuará, aún así algunos está previsto que continúen hasta el 30 de septiembre.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya avanzó que Madrid podría conseguir la «inmunidad de rebaño» a finales de julio o principios de agosto, lo que implicaría que el 70% de la población estaría vacunada. Y es que hay que tener en cuenta que, además de la inmunidad que genera la vacuna, también hay que tener en cuenta la inmunidad natural. Es decir, el número de personas que han pasado el virus y han generado anticuerpos.

Mientras, el número de casos sigue cayendo de manera importante y la idea es que en las próximas semanas vaya disminuyendo también el número de hospitalizados en UCIS, pese a la nueva amenaza de la cepa india, donde se aprecia ya transmisión comunitaria y hasta el lunes se habían registrado 52 casos, según confirma la Consejería de Sanidad.

La Comunidad de Madrid extendió desde ayer el sistema de autocitación para vacunarse frente al COVID-19 a personas de 40 años en adelante, sin límite de edad, que no hayan recibido aún ninguna dosis de vacuna.

Actualmente, la aplicación web de la Consejería de Sanidad que permite escoger fecha, franja horaria y lugar para recibir la primera dosis de vacuna ofrece un total de 31 puntos de vacunación distribuidos por toda la región: 27 hospitales públicos, dos macro puntos de vacunación en Atención Primaria (Centro de Salud «La Garena» de Alcalá de Henares y Centro de Salud de Fuente el Saz), así como el estadio Wanda Metropolitano y el WiZink Center.

Además, el periodo para solicitar la cita a través de esta herramienta se ha ampliado hasta 11 días, frente a los 7 que permitía inicialmente. Así, una persona que acceda hoy a la aplicación podrá seleccionar hueco en las agendas desde el próximo sábado hasta el día 6 de julio inclusive, según la Consejería.

Sin embargo, Sanidad prevé acabar en diez días aproximadamente con la vacunación de personas entre 40 y 49 años.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya aseguró tras su toma de posesión, que la intención del Ejecutivo regional es abrir la franja de 40 a 18 de manera conjunta con la idea de que el sistema de autocitación funcione durante todo el verano y las personas que se encuentren en esa franja de edad puedan adaptarse. Así, la idea es que en julio se pueda comenzar ya con los nuevos citados.

El sistema de autocitación arrancó el pasado 26 de mayo, inicialmente dirigido a la franja de edad de 57 a 67 años, y desde entonces se ha ido abriendo progresivamente a grupos de población de menor edad, hasta incluir el pasado lunes a personas de 43 años en adelante.

Más de 455.000 peticiones se han tramitado ya a través de esta plataforma web desde su puesta en marcha, el pasado 26 de mayo, según Sanidad.