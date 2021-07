El Hospital Gregorio Marañón da de alta a su paciente número 6.000 que supera el Covid-19

Andrés Rojo, de 68 años de edad, se ha convertido en el paciente 6.000 dado de alta por curación del Covid-19 en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, tras más de dos meses ingresado en el centro por complicaciones de la enfermedad que le llevaron a pasar más de un mes en la UCI, donde permaneció sedado y con asistencia ventilatoria.

Tras salir de la UCI, a finales de mayo, fue trasladado a la planta de hospitalización del Servicio de Medicina Interna y de allí al edificio de Francisco Silvela para su recuperación funcional, ya que este centro dependiente del Marañón está especializado en Rehabilitación, ha informado el centro hospitalario en un comunicado.

Tras su mejoría, ha recibido el alta hospitalaria, convirtiéndose en el paciente 6.000 dado de alta tras superar la Covid-19 en este centro, y ha sido despedido entre aplausos por parte del personal hospitalario.

Según ha relatado, cuando ingresó en el Gregorio Marañón hace más de dos meses estaba preocupado por su mujer, que también tuvo que ser hospitalizada por Covid-19, tras infectarse ellos dos y su hija. Por eso, cuando despertó en la UCI se alegró al recibir la visita de su esposa, ya recuperada, que le aseguró que todos estaban bien y él también saldría adelante.

“Entonces me quedé tranquilo y me dio mucha fuerza para continuar”, ha explicado Andrés, que ha tenido que ser incluido en el programa post-UCI de pacientes con Covid-19 puesto en marcha por el Hospital Gregorio Marañón, que aúna una atención personalizada y multidisciplinar, especialmente para recuperarse de la pérdida de masa muscular.

Son enfermos que requieren tratamientos especializados que proporcionan los servicios de Rehabilitación, Endocrinología y Nutrición, y también Psiquiatría, junto a Medicina Interna, Neumología y Enfermedades Infecciosas.

“Cuando me desperté no podía hacer nada solo, ni ir al baño ni tenerme en pie, te das cuenta en esos momento de lo importante que son ciertas cosas que haces sin pensar, pero que te ayudan a vivir. Afortunadamente ahora, gracias a la ayuda de todos los sanitarios del Hospital Gregorio Marañón, ya me levanto, ando y puedo asistirme yo mismo”, ha relatado.

Tras esta experiencia, Andrés ha hecho un llamamiento al resto de personas para tomar conciencia de la peligrosidad de este virus. “Hay personas que aún no entienden lo grave que puede ser esta enfermedad, solo los pocos días que estuve consciente en la UCI murieron varias personas”, ha indicado.

El Hospital Gregorio Marañón ha sido uno de los centros en España que más pacientes Covid19 ha atendido, registrando un periodo en el pico de la pandemia en el que prestaba atención sanitaria a más de 1.064 pacientes hospitalizados en el centro y ha registrado casi 19.000 casos en total.

En la actualidad, en la última unidad de hospitalización Covid del Gregorio Marañón permanecen ingresados 10 pacientes, más dos enfermos en la UCI con Covid-19 positivo. El resto de plantas ya han vuelto a la normalidad, estando ya libres de este virus.