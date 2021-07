El Orgullo marca récord: las multas por botellones fueron casi la mitad que en todo junio

La Policía Municipal de Madrid ha interpuesto este fin de semana, caracterizado por las fiestas del Orgullo LGTBI, unas 1.200 multas por ingerir alcohol en la vía pública, cuando en todo el mes de junio pusieron 3.000, ha informado este lunes la concejala delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz.

Por tanto, se trata del fin de semana con más multas por botellón en todo el año, ya que el anterior récord fue el último fin de semana de mayo, con 1.069. “Ha sido un fin de semana complicado, largo, con las fiestas del MADO en las que la Policía Municipal ha tenido que reforzar con 360 agentes extras”, ha dicho Sanz tras inaugurar un máster internacional de instrucción de formadores en la operativa, gestión y aplicación del uso de los dispositivos electrónicos de control.

La delegada ha indicado que no se han producido incidencias graves, salvo el apuñalamiento de gravedad ocurrido el miércoles por la noche en la calle Libertad. “Hay imágenes producidas que no son buenas, que hay gente que no ha entendido que la pandemia no ha terminado, que no se tiene que producir aglomeraciones sin medidas de seguridad. Por supuesto vamos a seguir implementando dispositivos de refuerzo para impedir que se produzcan situaciones que pongan en peligro a todos”, ha advertido.

Respecto a la manifestación estatal del Orgullo, que se celebró la tarde noche del sábado entre Atocha y Colón, la edil ha señalado que desde el punto de vista de seguridad fue “tranquila” y cuya afluencia no fue superior a 25.000 personas. Concretamente, según datos de Policía Nacional proporcionados por Delegación del Gobierno, se manifestaron 12.000 personas.

“El problema vino después, con más de 5.000 personas que acercaron por el entorno del barrio de Chueca. La Policía Municipal tuvo que aforar las plazas, establecer filtros para que no entrara más gente”, ha indicado.

Todavía quedan por conocer los datos de multas por incumplimientos de las medidas antiCovid, ruidos o de establecimientos de este fin de semana. En junio los agentes locales interpusieron 800 sanciones por no usar mascarilla cuando era obligatoria y 100 por exceso de horario y aforo por parte de los locales de ocio y restauración.