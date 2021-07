Polémica “fiesta covid” en Fabrik: “¿En Madrid ya son inmunes? Me parece una vergüenza”

El pasado sábado, con motivo del fin de semana del Orgullo, la discoteca Fabrik, ubicada en la localidad madrileña de Humanes, celebró la Sandía Party. Una fiesta al aire libre que, sin embargo, ha despertado una oleada de críticas por las imágenes que los propios participantes del evento publicaron en las redes sociales y en las que es evidente la falta de medidas de seguridad, con cientos de personas apiñadas bailando sin mascarilla y sin ningún tipo de distanciamiento entre ellas.

“¡WE Party vuelve a lo grande con el WE Pride Weekend, tres fiestas del 2 al 4 de julio durante el Madrid Pride 2021! ¡La segunda de ellas será la day party Sandía el sábado 3 de julio en la terraza de Fabrik con los DJs De Felipe, Sr. Edu, Thomas Solvert y Ben Bakson”. De esta forma, se promocionaba esta cita en la conocida discoteca madrileña.

Desde la noche del sábado y a lo largo de todo el domingo, las críticas en las redes ante esta “fiesta covid” han sido una constante. “¿La pandemia ha terminado? ¿O en Madrid son inmunes? We Party de hoy en Fabrik con cientos de personas bailando sin distancia, mascarillas ni nada parecido. Me parece una puta vergüenza”, aseguraba un usuario de Twitter que colgó un vídeo en el que queda patente que no se respeta ninguna medida sanitaria.

“¿A qué hora van a encerrar como hicieron con los chavales de Baleares a las personas que hicieron una Macro Fiesta en Madrid?”, se preguntaba otro. También alguno reclamaba la intervención de la Policía Nacional ante el flagrante incumplimiento de las normas sanitarias: “Policía os recomiendo que os paséis por Fabrik en Madrid. Menudo festival tienen montado”. “En la discoteca Fabrik de Madrid...distancia 0, mascarillas 0″, lamentaba otro tuitero.

La normativa sanitaria permitió el pasado 21 de junio la reapertura del ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada. De manera que se pueden utilizar las pistas de baile al aire libre ya existentes en algunas discotecas, pero no las terrazas, ya que tienen prohibida la ambientación musical. En los espacios de baile es obligatorio el uso de la mascarilla y la separación interpersonal entre grupos de personas, cuestiones ambas que es evidente que no se cumplían en la Fabrik el pasado sábado.

Además, dentro de las pistas de baile al aire libre el aforo máximo puede ser del 75 %, mientras que en el interior estará reducido al 50 %.