El Ayuntamiento de Madrid desconoce si las aglomeraciones en Chueca fueron “alentadas por alguien”

La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ha aseverado este lunes que desde el Consistorio desconocen si las aglomeraciones en Chueca de este fin de semana con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI son “espontáneas o alentadas por alguien”.

“En torno a 5.000 personas de las que acudieron a la manifestación son las que se trasladaron a las plazas y calles aledañas de Chueca. No sé decirle si es espontáneo o alentado por alguien”, ha trasladado en una entrevista en ‘Onda Madrid’.

Como respuesta a las aglomeraciones, la organización del MADO (AEGAL, FELGTB y COGAM) emitía este sábado un comunicado en el que se desmarca de la responsabilidad de la “concentraciones espontáneas” que se han producido en Chueca y en el que pedían respuestas por parte de las administraciones.

Sanz ha valorado que la manifestación de este sábado “transcurrió de forma ordenada y no hubo más gente de la que estaba prevista”, pero que “en la zona de Chueca, en las plazas y alrededores, hubo aglomeraciones y hubo que hacer filtrados para que no pasara la gente y no se sobrepasaran aforos”.

“Esos 360 agentes de refuerzo han tenido mucho trabajo”, ha señalado la delegada municipal, quien ha remarcado que no se han producido en este Orgullo “incidentes graves más allá del uso de un arma blanca el pasado miércoles que investiga Policía Nacional”.

Multas

Sobre las multas impuestas, ha desgranado que 100 se han impuesto a locales por sobrepasar aforos, y 800 por no portar mascarilla. Por ello se van a mantener los refuerzos y esos dispositivos de seguridad vial durante todo el mes de julio, con especial incidencia los fines de semana.

En cuanto a las personas que no cumplen con lo establecido, Sanz ha apuntado que “muchas veces no son personas tan jóvenes los que incumplen esas normativas”, pero que sí es “un sector de la población que preocupa”.