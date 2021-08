Los frentes del curso político en Madrid: autonomía fiscal frente a Sánchez, salud mental y cambio climático

A mediados del mes de septiembre está prevista la reanudación de la actividad parlamentaria en la Asamblea de Vallecas. Y, en realidad, asistiremos entonces al inicio real de la legislatura en términos políticos tras la celebración de las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Más allá de los primeros dos plenos que se celebraron ya en verano, tras la sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso, será a partir de ahora cuando el Gobierno regional ponga sobre la mesa sus grandes proyectos para esta legislatura exprés –volverá a haber elecciones en mayo de 2023– y los grupos de la oposición traten de hacer prosperar sus iniciativas. En un hemiciclo con sólo cinco grupos –tras la salida de Ciudadanos– y en el que, junto a cuestiones clásicas como los Presupuestos, se colarán materias que, hasta el momento, nunca habían ocupado un lugar central en el parlamento regional. Éstos serán los platos fuertes del nuevo curso.

Telemadrid En septiembre, la Asamblea deberá pronunciarse sobre el nombramiento del nuevo director general de la radio televisión pública, José Antonio Sánchez Presupuestos Deberán pasar por la Asamblea y el Gobierno de Ayuso necesitará el apoyo de uno de los grupos de la oposición. Todas las miradas, puestas en Vox Ley de Autonomía Fiscal El Gobierno regional se ha planteado esta norma como un escudo frente a los planes de Moncloa de subir los impuestos en Madrid Ley Maestra de Educación Ya elaborada, la Consejería de Educación busca frenar los aspectos que considera más negativos de la ley educativa aprobada por Isabel Celaá Plan de Salud Mental Ha sido el primer acuerdo de los cinco grupos en Vallecas, impulsar medidas urgentes en los próximos meses en esta materia Comisión de Barajas Empezará a funcionar la comisión de investigación que examinará los controles covid en el aeropuerto madrileño en estos meses

Presupuestos de 2022

Es, sin duda, la asignatura pendiente de Ayuso como presidenta. No ha logrado desde que fue investida en agosto de 2019 sacar adelante unos Presupuestos. La mayoría que le otorgaron las elecciones del 4 de mayo acerca ese escenario. De hecho, todas las consejerías ya trabajan en el proyecto de unas cuentas para 2022. Su base será el borrador en el que la coalición PP-Cs había trabajado durante meses antes de su abrupta ruptura del pasado mes de marzo, aunque todo ello adaptado a la situación actual derivada de la emergencia sanitaria y modificado ante la necesidad de incluir los nuevos compromisos adquiridos por Ayuso en las elecciones y en el debate de investidura. Se da por hecho que los tres grupos de la izquierda –Más Madrid, PSOE y Podemos–no facilitarán su aprobación. En Sol confían en que no haya problemas en alcanzar un pacto con Vox al respecto. Porque los de Rocío Monasterio sigue siendo necesarios en esta ecuación. Sin su apoyo, no habrá presupuestos.

Cambio Climático

A pesar de su corta duración, esta legislatura podría sentar las bases de importantes medidas ante uno de los desafíos de las próximas décadas: el cambio climático. Ayuso quiere poner en marcha un Plan para la descarbonización y contra el cambio climático con el objetivo de que Madrid sea la región más verde, limpia y libre de Europa. Con inversiones como, por ejemplo, la que se concretará en Madrid Nuevo Norte para la instalación de una planta pionera de hidrógeno verde o el desarrollo del Plan Solar de Canal de Isabel II. También tendrá que buscar en la Asamblea el consenso de los grupos para modificar 16 leyes autonómicas en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, entre las cuales se incluyen la Ley de Suelo, la Ley de Evaluación Ambiental o la nueva Ley de Economía circular, para avanzar en la simplificación de trámites administrativos.

Armonización fiscal

Caben pocas dudas en torno a que la batalla por la autonomía fiscal de Madrid será uno de los temas que más enconen el debate en el parlamento regional. Moncloa tiene sobre la mesa un plan para acometer una armonización fiscal a nivel autonómico, que en el equipo de Ayuso contemplan como una estrategia para castigar a Madrid y subir los impuestos al mismo nivel de comunidades autónomas gobernadas por los socialistas. En el Gobierno madrileño ya han dejado claro que si la amenaza de Sánchez se concreta acudirán a los tribunales. Para tratar de frenar esta armonización de impuestos, el Gobierno y el grupo parlamentario popular impulsarán en la Asamblea una ley que trate de blindar la autonomía fiscal de Madrid. Y es que los cálculos con los que trabaja la Consejería de Economía y Hacienda señalan que esa armonización tendría un gran impacto en la economía madrileña y en el día a día de miles de familias. En concreto supondría un recorte fiscal de 5.900 millones de euros, unos 2.300 euros por familia, que perjudicaría, sobre todo, a las rentas medias y bajas. En paralelo, el Gobierno de Ayuso también buscará sacar adelante sus propuestas estrella en este terreno, como la rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF. También tratará de aprobar deducciones a familias, jóvenes y a empresas; así como el aumento de las bonificaciones por herencias y donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos.

Salud mental

Durante el debate de investidura, Ayuso prometió la puesta en marcha durante este año de un Plan específico de Prevención del Suicidio en la región. Será referencia en el conocimiento sobre la conducta suicida, la aplicación de estrategias de prevención y detección precoz y la actuación coordinada entre todos los niveles asistenciales, de la Atención Primaria, a la Hospitalaria y a los servicios de Emergencias a través del Summa112. El objetivo de Sol es tratar de minimizar un fenómeno como el suicidio, a pesar de que Madrid registra una de las cifras más bajas de España, con 5,17 casos por 100.000 habitantes frente los 7,48 de la media nacional. A ello se unirán otras medidas como el incremento de plazas de niños y adolescentes en el acceso a tratamientos intensivos psiquiátricos y psicológicos, cuyas cifras se han visto disparadas durante la pandemia. También pondrá en marcha un paquete de iniciativas orientadas a combatir las adicciones en niños y jóvenes, mediante la configuración de Centros Integrales de Prevención e Investigación en adicciones del comportamiento en varios hospitales públicos.

Pero no será la salud mental una materia en la que sólo ponga propuestas encima de la mesa el Gobierno. De hecho, los grupos de la oposición tienen registradas varias iniciativas en la cámara de Vallecas en esta misma dirección. Unidas Podemos ha registrado una Proposición No de Ley que propone articular una estrategia de protección para el colectivo con diversidad mental y física y perseguir los delitos de odio contra estas personas. El PSOE propone en otra iniciativa avanzar en la sensibilización, información y concienciación del problema del suicido como un problema de salud pública. De hecho, en torno a esta materia, los cinco grupos ya lograron en la Asamblea, el pasado mes de julio, su primer gran acuerdo. Con el apoyo de todos, Más Madrid sacó adelante una iniciativa para que, en los próximos meses, se apruebe un Plan de Choque en Salud Mental.