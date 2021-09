Livall: Los revolucionarios cascos inteligentes estrenan tienda física

“No es una tienda de cascos, es un espacio para experimentar un nuevo concepto de movilidad basado en la tecnología”. Esta bien podría ser la carta de presentación de una firma innovadora que buscar comodidad y seguridad a partes iguales para los usuarios de la bicicleta o los patinetes. Seguridad vial con los cascos inteligentes de Livall, que incorporan un sistema SOS de detección de caídas y accidentes (patente única en el mundo), intermitentes y luz de freno, antirrobo, asistente por comandos de voz y manos libres para atender llamadas sin tener que soltar el manillar. Además, es resistente a lluvia, frío y sol extremo.

Interior de la nueva tienda física Livall en Madrid FOTO: Livall

Unas cualidades y calidades que han propiciado que la DGT incluya a la empresa en su grupo de trabajo DGT 3.0 con el fin de desarrollar casos de uso de conectividad de cascos inteligentes con su Cloud de gestión de la movilidad de todo tipo de vehículos y estudiar las expectativas de los usuarios sobre las mejoras de su protección personal. Y no es para menos. Las cifras muestran que 2020 cerró con 36 ciclistas fallecidos, de los cuales, un 36% no llevaba casco, según afirman los datos de la propia DGT, lo que coloca a estos deportistas como los usuarios más vulnerables de la carretera pues, en caso de accidente, tienen mayor probabilidad de sufrir lesiones de alta gravedad.

Livall Store -ubicado en el Centro Comercial Plaza Norte 2, de San Sebastián de los Reyes (Madrid)- es un espacio para sumergirse en la tecnología más puntera. Allí los usuarios podrán experimentar las diferentes funcionalidades de los productos, como interacción del mando con las luces del casco, walkie talkie, hablar en grupo, el SOS alarm, Siri, comandos de voz, etc. Está previsto que, a corto plazo, durante el próximo año, LIVALL amplíe su red con tiendas en Barcelona, Valencia y Lisboa. Y en 2023 le seguirán París, Londres y otras ciudades europeas. La idea es alcanzar al menos 10 países en los próximos cuatro años.

En la tienda física, los clientes podrán disfrutar de un córner, llamado Genius LIVALL, en el que les ayudarán a configurar y personalizar su casco, para que cuando salga de la tienda pueda empezar a utilizarlo.

Ganadores de los premios iF GOLD AWARD 2021 y AXA Ponle Freno

La compañía española ha estado presente en las ferias tecnológicas más importantes del mundo, desde el CES de Las Vegas al IFA de Berlín. También han recibido distinciones, entre ellas, varios iF Award, el último de ellos el iF GOLD AWARD 2021, el mayor galardón en el mundo del diseño. Asimismo, fueron premiados por AXA Ponle Freno, por su compromiso con la protección personal en el transporte y su aporte tecnológico a la seguridad vial. “Tenemos testimonios de tres clientes que quisieron agradecernos que el casco de LIVALL salvara su vida con el servicio de SOS alarm. Gracias a este sistema fueron encontrados y rescatados a tiempo. Fruto de este reconocimiento, la compañía AXA está incorporando nuestros cascos en su oferta comercial de seguro de vida y accidentes”, destaca Manu Marín, cofundador CTO de LIVALL y CEO LIVALL Europ. “El IF es uno de los premios más prestigiosos de diseño de producto y lo hemos ganado con nuestro último casco inteligente EVO21. Ya estábamos contentos con llegar a la final, pues son más de 30.000 productos los inscritos. Llegar a una selección de 300 empresas y productos ya era un premio, pero de entre los finalistas, ganar el Gold fue una gran alegría. Lo definieron como ‘la nueva era de la movilidad inteligente’. Como próximo lanzamiento previsto, en el CES de las Vegas 2022, presentaremos el casco inteligente de moto MC1 y nuevos colores del casco urbano BH51NEO y esquí RS1, entre otras sorpresas que aún no podemos desvelar”.