Vox rompe con el PP en Madrid: el audio de 30 segundos que Ortega Smith compartió en Cibeles

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid celebrado ayer sirvió para dos cosas. En primer lugar para que la capital tenga una nueva Ordenanza de Movilidad y pueda, así, cumplir con la legislación estatal y europea. Y en segundo lugar, para escenificar la ruptura entre el PP y Vox. El portavoz de la formación de Santiago Abascal en la ciudad de Madrid, Javier Ortega Smith, acusó al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de faltar a su palabra tras haberse comprometido a acabar con Madrid en la campaña electoral previa a las elecciones municipales de 2019 y de estar incumpliendo lo pactado para su investidura. Y para recordar las palabras del propio Almeida, Ortega Smith hizo algo inédito en el Pleno de Cibeles. Interrumpió su discurso para acercar su teléfono al micrófono con el fin de que todo el hemiciclo pudiera escuchar unos audios con las declaraciones del ahora primer edil prometer que acabaría con la zona de bajas emisiones que implantó Manuela Carmena.

Ortega Smith: “Nos vemos en las elecciones”

Ortega Smith llevó a cabo esta iniciativa durante su intervención en el Pleno Extraordinario del Consistorio madrileño donde se debatía la aprobación de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, en el que advirtió al alcalde que “nos vemos en las elecciones”. El representante de Vox criticó que el resto de partidos haya variado su opinión, pero destacó que la formación de Santiago Abascal dijo que acabaría con Madrid Central de Carmena y que sigue en esa idea. En este sentido, puso audios de Almeida prometiendo que acabaría con esta zona de bajas emisiones y sus carteles publicitarios de la campaña electoral de 2019 donde prometía lo mismo.

Ahora, Ortega Smith acusó al Almeida de depender de Ciudadanos y explicó que ha registrado un importante grupo de enmiendas copiadas a las que presentó el PP a Carmena y denunció la falta de coherencia de los populares porque ha votado en contra.

La respuesta de Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado este lunes a Vox que en el acuerdo de investidura que rubricaron ambas formaciones no se recogía la derogación de Madrid Central. Almeida ha señalado que “haber tenido un desencuentro no quiere decir que no haya puntos de acuerdo con la legislatura”. “Todos los madrileños pueden tener la confianza de que no se dejará de lado a Vox. Poco más. No he renunciado al acuerdo de investidura, en él no aparece la palabra derogar Madrid Central”, ha apostillado a continuación.

El regidor capitalino ha destacado que con la aprobación de esta nueva ordenanza “se pone a Madrid en ruta hacia el futuro, hacia conseguir objetivos de sostenibilidad, económica y social fundamental para afrontar los retos”. También ha destacado que esta nueva norma municipal ha sido aprobada “con un 33 por ciento de enmiendas y que inspira esos principios”.

¿Y qué opina Ciudadanos?

Ante las críticas de Ortega Smith a Almeida por la influencia de Ciudadanos en la acción del Gobierno municipal, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se mostró “muy orgullosa y contenta” de que, a 13 de septiembre de 2021, “no dependamos de Vox”. “Es una garantía de que no haya una involución en la ordenanza”, apuntó Villacís.