La foto “fake” que ha utilizado Anabel Alonso sobre la manifestación de Chueca para criticar a la Policía

La manifestación que recorrió el sábado el centro de la ciudad y que terminó en Chueca con graves incidentes, con los participantes en la marcha lanzando consignas e insultos como “Fuera sidosos de nuestros barrios” o “Fuera maricas de Madrid”, además de cánticos racistas, ha provocado la indignación generalizada de la clase política y de la sociedad madrileña. También una tormenta institucional en la que varias formaciones, Más Madrid y Podemos fundamentalmente, apuntan a la responsabilidad de la delegada del Gobierno, la socialista Mercedes González, por haber autorizado esta convocatoria.

Esta manifestación también ha agitado el debate en las redes sociales y la actriz Anabel Alonso ha utilizado la polémica para cargar contra la Policía Nacional. Mediante la publicación de una foto ha querido acusar a los agentes de Policía Nacional de connivencia con esta marcha neonazi. En la imagen que Anabel Alonso ha publicado en su perfil de Twitter puede verse a un policía nacional chocando el codo con un manifestante con la bandera de España. Acompaña la foto con un supuesto diálogo entre ambos: “-¿Te vienes a Chueca a la mani? ‐Vale tío y hago como que os escolto”.

-¿Te vienes a Chueca a la mani?

‐Vale tío y hago como que os escolto. pic.twitter.com/f7ZMZHvFiN — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) September 19, 2021

Se da, sin embargo, la circunstancia de que la foto no se corresponde ni con Chueca ni con ningún otro punto de la ciudad de Madrid ni con ninguna manifestación de este fin de semana en España. De hecho, el propio autor de la instantánea se ha visto obligado a aclarar en Twitter cuándo y cómo capturó la imagen: “Esta imagen que se ha estado difundiendo entre ayer y hoy, es mía tomada el 12 de Octubre de 2020 en la Jefatura de la Policía Nacional en Barcelona y no en Chueca”.

Esta imágen que se ha estado difundiendo entre ayer y hoy, es mía tomada el 12 de Octubre de 2020 en la Jefatura de la Policia Nacional en Barcelona y no en Chueca.

📷: @Segraaam pic.twitter.com/Z8JT6HhZEA — Segraam (@Segraaam) September 19, 2021

El sindicato Jupol también ha intercedido en la polémica: “Hola Anabel, esa fotografía es del exterior de la Jefatura Superior de Policía en Cataluña, en la Vía Layetana de Barcelona. Hecha la apreciación. Ahora puedes seguir intoxicando y generando odio hacía la Policía sabiendo todo el mundo que mientes, como de costumbre…”, señalan en un tuit.

Lejos de rectificar o de borrar la imagen con el comentario contra la Policía, la actriz insiste en su crítica: “Muchas gracias por la apreciación, ya lo sabía. La cuestión no es dónde si no qué. Yo doy por supuesto que este policía se representa a sí mismo en esta imagen, usted ya veo que no”. Mensaje de la actriz al que el sindicato policial también ha contestado: “¿Qué, Anabel estamos de “tardeo” o alargando el “vermut torero”? No vamos a entrar en un debate o en su juego, más viendo sus condiciones, sería ventajista por nuestra parte. Eso si, cada vez que intenten incitar el odio hacía la Policía, máxime con mentiras, ahí nos veremos”.