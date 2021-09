La cruzada educativa de Ayuso: sí habrá «repescas» en la ESO

Pensar qué van a estudiar los niños en Infantil

El Gobierno central regulará, por primera vez, los contenidos que debe tener la etapa de Educación Infantil de cero a tres años y de tres a seis. Por eso la Comunidad de Madrid está expectante porque, al igual que el resto de las comunidades autónomas, le toca desarrollar el 40% de lo que van a estudiar los niños madrileños. El problema radica en que no es una etapa obligatoria hasta 1º de Primaria. De esta manera, tratará de introducir contenidos que no sean estrictamente académicos para que los alumnos que no vayan al colegio hasta los seis años no se encuentren en desventaja con respecto a los que sí cursan Educación Infantil. El porcentaje de escolarización temprana, no obstante, es muy alta en Madrid.