Marta Higueras: “Sin confluencias progresistas, tenemos Almeida para rato”

Cibeles vivió su peculiar «volcán» antes que La Palma: el momento en el que cuatro ex concejales de Más Madrid decidieron abandonar la formación de Rita Maestre y constituirse como grupo propio. La lava se ha enfriado, y los ediles, bajo la marca Recupera Madrid, conforman ahora el Grupo Mixto en el Ayuntamiento. Entre ellos está Marta Higueras, mujer de confianza de la ex alcaldesa Manuela Carmena, que reivindica su legado en un momento en el que la izquierda busca rearmarse en Madrid.

¿Cómo ha cambiado su vida desde que cuentan con grupo propio en el Ayuntamiento? Supongo que a mejor...

Sobre todo porque cuando estábamos integrados en Más Madrid no teníamos voz. Estábamos absolutamente amordazados. En algún pleno –ya lo dijimos en su día– quisimos votar en un sentido distinto al resto de concejales del grupo. Y no se nos permitió ni siquiera ese voto individual . Por ejemplo, cuando se apoyó la concesión de la medalla a la señora Botella. Nosotros queríamos votar en contra. Se nos había apartado de todas las comisiones, no teníamos intervenciones en los Plenos... Ahora por lo menos podemos ejercer nuestra labor de oposición.

Todas las semanas se cruzan con sus ex compañeros. En un pleno, en una comisión. La impresión es que actúan como si Recupera Madrid no existiera. ¿Es así?

La situación está aún muy reciente. ¿La verdad? Existe esa frialdad. Pero ideológicamente no estamos lejos. Y, por lo tanto, cada vez que haya que ponerse de acuerdo en alguna propuesta que mejora la vida de los madrileños y de las madrileñas, hablamos y llegamos a acuerdos. Pero sí, el trato, de momento, es distante, sobre todo porque las cosas están muy recientes. La situación se normalizará. Pero no tenemos una misma visión en la forma de hacer política.

¿Ha tenido algún cruce de palabras con Rita Maestre desde que se fueron del partido? ¿O el trato es nulo?

La verdad es que ya teníamos poco trato antes de irnos... y lo seguimos teniendo. Pero no ha habido ninguna palabra altisonante ni ningún gesto fuera de lugar.

Se han ofrecido a pactar los presupuestos con Almeida. ¿Es un farol o una propuesta firme?

En ningún caso vamos de farol. Nosotros demostramos que Martínez-Almeida puede rectificar: le hicimos modificar su Ordenanza de Movilidad. Y en estos presupuestos vamos a intentar que, efectivamente, rectifique de nuevo. No tenemos líneas rojas. Pero sí queremos unas prioridades. Queremos ser ese cordón sanitario anti Vox, que Vox no entre en ningún caso en los presupuestos. Y estamos dispuestos a pactarlos. Entre esas prioridades, tenemos una: que el transporte público sea gratuito en las horas punta, dos horas por la mañana y dos por la tarde. Una medida que evitaría atascos y que provocaría que la gente dejara más el coche en casa. Otra prioridad es que el ingreso mínimo vital llegue a los ciudadanos. No está llegando debido a que no hay funcionarios suficientes para su gestión. Queremos que el Ayuntamiento disponga de esos funcionarios. Si esas prioridades se cumplen, votaríamos a favor de los presupuestos.

Además de estas medidas, ¿exigirían que se recuperaran subvenciones a colectivos concretos que fueron eliminadas?

No ponemos líneas rojas porque no queremos vivir en esa cultura del enfrentamiento y la «bronca». Estamos más en una cultura de pactos y acuerdos. Lo que sí ponemos son prioridades encima de la mesa. Y una de ellas es recuperar las subvenciones para todas las entidades que trabajan con colectivos desfavorecidos. Me da igual que sean asociaciones de LGTBI o que trabajen con personas que están pasando hambre –porque hay colas del hambre, por mucho que lo quieran negar–. Esas subvenciones son imprescindibles para nuestra aprobación.

Hay un abismo entre la visión que pueden tener en Recupera Madrid de los problemas de Madrid y la que puede tener el Ayuntamiento. ¿Entendería un votante de izquierdas que sumaran sus votos a los de Almeida?

Necesitamos cambiar el discurso: hacer entender a cualquier votante, de izquierdas o de derechas, que estamos pactando una mejoría para los ciudadanos. No estamos pactando los presupuestos de Almeida; lo que estamos haciendo es acordar y votar medidas que son beneficiosas. Si se aprobaran esas dos horas de transporte gratuito, sería una medida beneficiosa para la ciudadanía. Es muy importante eliminar ese discurso de «son los presupuestos de la derecha». No. Pactamos medidas que afectan positivamente a la ciudadanía.

La concejal espera que salga adelante la confluencia progresista que prepara Yolanda Díaz FOTO: Jesús G. Feria La Razon

¿Ha habido ya «contactos» con el Ayuntamiento? ¿Han tenido algún «feedback» al respecto?

En el Pleno del pasado martes se hizo explícita nuestra voluntad de llegar a acuerdos, pero también se hizo explícito lo que dijo Almeida: Vox es su socio preferente y van a ver hasta dónde aprieta y hasta dónde está dispuesto a ceder el alcalde. Nosotros estamos en esa cultura de pactar medidas beneficiosas para ciudad. No creo que Vox esté en esa misma tónica. El señor Almeida tendrá que decidir.

No sería algo nuevo. Ya votaron a favor de la Ordenanza de Movilidad, mientras que la izquierda del Ayuntamiento votó en contra. ¿Cree que eso ha valido para colgarles la etiqueta de «traidores» entre ciertos votantes?

Esa izquierda del «no por el no», ese tipo de oposición, es absolutamente inútil. ¿Qué habrían ganado los ciudadanos si Madrid se hubiera quedado sin ordenanza? ¿Que todos los coches sin etiqueta hubieran podido atravesar la calle Huertas? Es absurdo. Queremos una política útil de verdad para los ciudadanos. Si tenemos que decir «sí» y pactar con el señor Almeida, lo haremos. Quizá, es difícil explicarlo porque, efectivamente, hay un discurso de una cierta parte de la izquierda en la que se habla de «traidores». No hemos votado a Almeida. Hemos votado cosas buenas para la ciudadanía.

Además, Madrid necesitaba una ordenanza para cumplir, por ley, con los límites de gases contaminantes. Y Madrid Central se mantiene, con la salvedad de las autorizaciones para los comerciantes...

Ni siquiera eso, porque los comerciantes ya estaban entrando gracias a las autorizaciones anuales que les daba la Junta. Por esta ordenanza no van a entrar más coches en Madrid Central. Ahora bien: tenemos que asumir que algo hicimos mal, porque los tribunales la han tumbado. Lo reconozco. Y si lo hicimos mal, ahora creo que lo hemos hecho bien. No entiendo las críticas por votar a favor de Almeida: es «nuestro» Madrid Central.

El futuro: en de año y medio habrá elecciones. La propuesta de Yolanda Díaz de crear una plataforma de izquierda es firme. ¿Se ven integrados en esa confluencia, o ven un futuro como grupo independiente?

Nosotros seguimos la estela de Manuela [Carmena]. Siempre apostó por una confluencia de fuerzas progresistas, por un modelo muy similar al de Yolanda. Y seguimos en esa línea. Nos fuimos de Más Madrid. Y aunque Mónica García está ahora rectificando, cosa que nos parece excelente, desde Más Madrid era imposible llegar a esa confluencia. Me alegra muchísimo que Mónica rectifique. Y en esa estela de la confluencia nos encontramos. Agradecería que esa confluencia no se quedasen fuera ni Rita ni Íñigo [Errejón] ni Más Madrid.. Si no hay una gran confluencia de fuerzas progresistas, vamos a tener Almeida para rato.

Higueras reconoce que un retorno de Carmena sería ilusionante FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Ya que la nombra: ¿qué opina Carmena?

Ese era su modelo: una plataforma con todas las sensibilidades donde no hubiera partidos políticos que impongan esa «ley de partido». Ella lo dijo hace poco: plantó la semilla de una plataforma y, lo que salió de ahí, fue un partido. He hablado recientemente con ella y desde luego ve muy bien lo que está intentando hacer Yolanda.

¿Podría significar su retorno al ruedo político?

Eso habría que preguntárselo directamente a ella, porque siempre dijo que no repetiría. También dijo que no repetiría... y luego se presentó a las elecciones A mí me encantaría que pudiera volver a liderar el proyecto. Pero hay que preguntárselo a ella. No puedo hablar por su boca.

Entre ustedes y Más Madrid tienen ese tira y afloja por el legado de Carmena. Ambos lo reivindican. ¿Ella qué cree que piensa?

Como te decía antes, hace poco, en un programa de radio dijo «yo planté la semilla de una plataforma y me creció un partido político». Yo creo que ahí está ya definido. Nos presentamos como una plataforma ciudadana, sin ninguna organización de partido. Unos compañeros decidieron constituirse en partido, cuatro concejales decidimos que no era ese el proyecto de Manuela, nos quedamos fuera, y eso ha dado pie a esa discrepancia. Adoptaron una organización de partido que no era la que Manuela quería. Quién o no sigue su legado... Creo que está claro.

Tanto Vox como Más Madrid han criticado su grupo e incluso lo han tachado de «ilegal». ¿Peligra su presencia en Cibeles? ¿Cuál es su situación jurídica?

Le preguntamos a los servicios jurídicos del Ayuntamiento sobre nuestra situación. Nos dijeron que podíamos conformar un grupo mixto. Si nos hubieran dicho lo contrario, lo habríamos aceptado. Vox reaccionó porque, de este modo, dejan de tener tanto peso, de ser la pieza fundamental de Almeida: sus cuatro votos son fundamentales para sacar sus propuestas adelante. Y Vox ve que si hay otros cuatro votos que no dependen de la imposición de un partido de votar «sí o no», ellos dejan de tener ese peso. A su vez, un grupo [Más Madrid] que tenía 19 concejales pasa a tener 15 y, por tanto, menos recursos. El juez desestimó las medidas cautelarísimas y las cautelares de Vox y Más Madrid. Queda que se pronuncie sobre el fondo del asunto. Nuestros abogados dicen que tardará como mínimo un año o año y medio en resolverse. Es algo que nunca antes se había producido en ningún otro sitio y sentará jurisprudencia. Pero una cosa sí quiero decir: los votos del Pleno son de cada concejal, personales e indelegables. Es decir: estando como grupo mixto o como no adscritos, el peso de nuestros votos tendrá exactamente la misma consideración. Las decisiones tomadas con esos votos, a favor o en contra, seguirán siendo perfectamente válidas.