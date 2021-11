Almeida y Ayuso se reencuentran en misa: “Nos hemos wasapeado desde primera hora”

Hoy, 9 de noviembre, la ciudad de Madrid celebra el Día de la Virgen de la Almudena, patrona de la capital de España. Una fecha, que al margen de la festividad y de la agenda de actos vinculados con ella, ya ha dejado una esperada imagen: la del reencuentro del alcalde José Luis Martínez-Almeida con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Han coincidido en la explanada de la catedral, junto al Palacio Real, con motivo de la misa oficiada por el arzobispo Carlos Osoro.

Se trata de la primera vez que coinciden en público después de que, tal y como informó LA RAZÓN, ambos dirigentes compartieran una comida en la Real Casa de Correos el pasado 28 de octubre en mitad de la crisis abierta en el PP de Madrid por las fricciones entre Génova y Sol en torno a los plazos y la hoja de ruta de cara al Congreso regional de 2022.

Antes de coincidir en la primera fila de la explanada en la que se celebra la eucaristía, Almeida ha insistido en destacar la buena relación que mantiene con Ayuso: “Estamos en la misma sintonía política. Quien quiera encontrar discordia se equivoca”. El alcalde, además, ha querido destacar que que el contacto con la presidenta en el Día de la Almudena ha comenzado bien temprano: “Nos hemos wasapeado desde primera hora de la mañana”.

La presidenta Ayuso, por su parte, también ha querido insistir en este mensaje de total sintonía con Almeida: “Quiero reivindicar la unidad que hacemos tanto el alcalde como yo desde nuestras distintas administraciones y buscando siempre lo mejor para Madrid”. Y ha añadido: “Tanto el alcalde como yo, las dos administraciones, estamos trabajando en los momentos más difíciles para Madrid, estamos centrados en ello, estamos dando tranquilidad y estabilidad a estas instituciones, el Ayuntamiento y la Comunidad”.

Precisamente este mensaje de unidad a nivel institucional y de sintonía en lo personal es algo en lo que tanto Almeida como Ayuso han insistido en estas últimas semanas a pesar de sus evidentes diferencias en torno a cuál de be ser el futuro del PP de Madrid. En la comida de más de dos horas que alcalde y la presidenta mantuvieron en Sol, de hecho, coincidieron en que las tensiones internas que sacuden actualmente al PP de Madrid no pueden afectar a la sintonía personal entre ambos ni a la colaboración entre ambas administraciones. Y mucho menos poner en riesgo un ticket electoral que en ambos equipos no dudan en calificar de “imbatible” de cara a los comicios regionales y locales de mayo de 2023.

Durante las palabras que ha pronunciado Almeida en la renovación del Voto de la Villa de Madrid ante su Patrona, ha dejado un mensaje dirigido a los políticos que, en el momento, actual ha dado pie a múltiples interpretaciones, incluso a que sea una alusión a la crisis abierta en el PP y al deseo de Ayuso de liderar la formación en Madrid. Sus palabras han sido éstas: “A quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, a mi el primero, nos recordéis el consejo de de vuestro hijo: Si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos”.