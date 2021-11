La comida de dos horas de Ayuso y Almeida en Sol en mitad de la crisis del PP de Madrid

La crisis abierta en el PP de Madrid por las reticencias de Génova a que la presidenta Isabel Díaz Ayuso lidere la formación a partir del próximo año amenaza con zarandear la estabilidad de los dos feudos electorales más importantes de los de Pablo Casado a nivel nacional. La sucesión de filtraciones y de dardos ha devuelto al PP de Madrid a lo ya vivido en el pasado. Un escenario marcado por la tensión ante el que dos de sus principales protagonistas, la propia Ayuso y el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, están tratando por todos los medios de conservar la buena sintonía que existe entre ambos.

En ese contexto y con ese objetivo, tal y como ha podido confirmar LA RAZÓN, Ayuso y Almeida se vieron las caras el pasado jueves en la Real Casa de Correos, la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Compartieron una comida que se prolongó durante más de dos horas y que se enmarca dentro de las reuniones que ambos mantienen para abordar los temas de común interés entre ambas administraciones y que, sin una periodicidad fija, se vienen sucediendo desde el inicio de la legislatura que arrancó tras las elecciones de 2019. De esta última reunión en concreto, el mensaje que ambos extrajeron parece claro: las tensiones internas que sacuden en estas semanas al PP de Madrid no pueden afectar a la sintonía personal entre ambos ni a la colaboración entre ambas administraciones. Y mucho menos poner en riesgo un ticket electoral que en ambos equipos no dudan en calificar de “imbatible” de cara a los comicios regionales y locales de mayo de 2023.

La del jueves pasado fue una reunión en la que estuvieron los dos solos, sin la presencia de asesores ni de ningún miembro de los gabinetes de Sol y Cibeles. Según ha podido saber este diario, aprovecharon esta “comida larga” para repasar la agenda compartida entre el Ayuntamiento y la Comunidad, durante la mayor parte del tiempo que compartieron en el kilómetro cero de la capital. Lo que no impidió que también hablasen sobre la polémica interna del PP de Madrid, ya que, además, el momento elegido para esa comida no parece ni mucho menos casual. Se produjo menos de 24 horas antes de que la Junta Directiva del PP de Madrid se reuniera el viernes en la sede de la calle Génova, en una cita en la que quedó patente la división existente en el seno de la formación en torno a la hoja de ruta y los plazos de cara a la celebración del Congreso regional. En esa cumbre de la plana mayor de los populares madrileños, Ayuso confirmó formalmente su intención de presentarse como candidata a la Presidencia de la formación en la región para, así, dar “continuidad”, “normalidad” y “coherencia” al resultado del 4 de mayo.

Fortalecer la lealtad y la colaboración

La comida del jueves en Sol entre Ayuso y Almeida entronca precisamente con el mensaje sobre el que ellos mismos han insistido hoy: “Tengo muy claro que la lealtad y la colaboración entre el ayuntamiento y la comunidad lo hemos mantenido siempre y va a seguir siendo así. Vamos a estar a la altura. Hemos sido siempre un mismo equipo”, ha destacado hoy ante la Prensa la presidenta Ayuso. En esa misma línea se ha expresado el alcalde también hoy: “Somos [Ayuso y yo] conscientes de que debemos conservar la sintonía, pues es una de nuestras mayores fortalezas políticas. A mí los entornos ni me van ni me vienen, a mí lo que me van son las personas”.

Desde hace meses, los equipos de la presidenta y del alcalde vienen destacando la importancia de la sintonía entre ambos líderes. Una comunicación que se traslada a los escalones inferiores de Comunidad y Ayuntamiento de Madrid: desde los jefes de gabinete a los responsables de Prensa, pasando por los consejeros y los concejales con competencias compartidas. Tanto en Sol como en Cibeles, esta circunstancia es vista como una oportunidad histórica de cooperación entre ambas administraciones que no se produjo durante los años de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón por falta de sintonía personal, ni en la etapa de Cristina Cifuentes y Manuela, al liderar ambas proyectos políticos en las antípodas ideológicas.