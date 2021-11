Las diez frases más impactantes de Ayuso en “El Hormiguero”

La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió por primera vez al plató de ‘El Hormiguero 3.0′, donde estuvo charlando de los principales temas de actualidad y descubrió su faceta más personal y desconocida. Estas son algunas frases que dijo durante su intervención:

Sobre las luchas de poder: “Esto pasa en todas las familias, sobre todo cuando se acercan los congresos. Sé que esto acabará pronto”.

Sobre su relación con Almeida: “Hemos tenido mucha complicidad y lejos de erosionarnos siempre hemos estado juntos. Tenemos química. No encontrarás ni una declaración en la que no nos hayamos apoyado. Los dos hemos dado la vida por Madrid. Lo que hemos hablado es mantenernos unidos. Mi carrera empieza y acaba en Madrid”.

Sobre su obediencia a las directrices del PP: “El PP es mi casa y soy leal a mi organización y a las personas que han confiado en mí. Soy una persona con criterio propio y eso me acompañará toda la vida. Soy una persona libre y siempre he sido así. Me independicé con 22 años y me fui con una mano delante y otra detrás a compartir piso. Nunca haría nada en contra de quien me ha puesto aquí”.

“No me puedo despistar un solo momento. La gente necesita certeza. Necesito que la gente sienta que luchar merece la pena”.

“No he pasado por ningún tribunal porque todo ha sido inadmitido. Han tratado de acobardarme pero ser presidenta de la Comunidad de Madrid me va a compensar toda la vida. Si esto sirve de inspiración a alguien para salir adelante, me valdría”.

Durante la pandemia: “Desde Moncloa se nos amenazó porque no quería cerrar Madrid. Si hubiera cedido a las presiones, mucha gente se hubiera arruinado aquí y fuera. En muchas ocasiones he puesto mi cargo a disposición de los demás . Las urnas me dan más libertad que los despachos.

“Me hicieron una campaña desde Moncloa orquestada por Iván Redondo. A ese sí que le bloquearía. De dijeron que estaba ida, era incapaz, insolvente, estúpida y corta. Ya con la pandemia he sido sepulturera y asesina, pero miro para adelante y estoy acostumbrada a que las cosas son difíciles y a empezar de nada. Pienso cómo quiero que acaben los proyectos y suele suceder”.

Sobre su relación con Pablo Casado: “Si tuviera miedo no me hubiera puesto como candidata. Estamos con los tiempos y esto del congreso es una confusión constante. Casado no va a perder las elecciones. Todo va a acabar bien”.

Sobre Pedro Sánchez: “Le veo muy seguro de si mismo pero te mira y sabes que te está mintiendo. No estoy especialmente contenta con él. No hay nada peor que el silencio falso ante injusticias. Mi relación con él es mejorable”.