Begoña Villacís: «Muchos vecinos se sienten más seguros gracias a las terrazas»

Nos citamos con la vicealcaldesa en el número 53 de la calle Isabelita Usera, en el barrio del mismo nombre. Allí le espera otra Isabel, en este caso, hostelera. Junto a sus hermanos, regenta el bar Junejo. Un local que lleva en pie cinco años y que en los dos últimos ha sobrevivido gracias a su terraza. Este apéndice, que ocupa unas cuatro plazas de aparcamiento, le ha permitido sacar a sus trabajadores del ERTE. Consecuentemente, Isabel está atenta –más incluso que los periodistas– a la actualidad municipal. Sabe que el Ayuntamiento de Madrid prepara una ordenanza para que pueda mantener su terraza por dos años más. De no salir adelante, la tendrá que retirar este 31 de diciembre. Y ahora también sabe que es la vicealcaldesa, Begoña Villacís, junto al Área de Coordinación Territorial que dirige Silvia Saavedra, quien está peleando para lograrlo. Y decimos «ahora», porque Isabel, como muchos hosteleros, cree que la decisión depende de Díaz Ayuso. «Creo que lo voy a conseguir», le confiesa Villacís.

¿Le molesta que los hosteleros aún crean que es la presidenta regional la responsable de mantener las terrazas?

No es por Ayuso, ni por mí. Es algo que ha hecho Ciudadanos porque había que darle una solución a los hosteleros. Ahora ya saben que hemos sido nosotros. Y cuando dicen que gracias a la terraza han podido sacar a la gente del ERTE, te das cuenta de lo importante que es una buena gestión.

Parece difícil contentar a todo el mundo: vecinos por un lado, hosteleros por otro...

Lo primero que quiero decir es que los hosteleros también son vecinos. Y los usuarios de las terrazas son vecinos. Cuando decimos «vecinos», generalizamos demasiado. Comprendo la situación de algunos que viven en zonas tensionadas y hoy no tienen garantizado el descanso. Por eso, esta ordenanza trata de equilibrar y conciliar todos los intereses. Estamos en Usera y acabamos de hablar con una hostelera que dice que ningún vecino se ha quejado por su terraza. De hecho, en muchos sitios nos dicen que han contribuido a mejorar la sensación de seguridad en las calles. No se puede generalizar. No todo Madrid es Ponzano y Salamanca. Tenemos que solucionar las zonas tensionadas. Para eso, hemos creado una herramienta que, por primera vez, nos permitirá actuar de forma rápida y ágil en esas zonas.

La vicealcaldesa confía en poder aprobar su ordenanza antes de final de año FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Ya que lo nombra, en el proyecto de la ordenanza consta que tendrán que retirarse las «terrazas covid» de Zonas Ambientalmente Protegidas (ZAP) y Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE). Una de las ZAP es Ponzano. Sería retirada el 31 de diciembre...

Es más, si aún desapareciendo las ampliaciones afectadas por la zona de protección, esa zona también es considerada tensionada cuando hagamos las mediciones, sería tratada como tal y se resolvería el problema. La herramienta en la que estamos trabajando, la de identificar las zonas tensionadas, es mucho más rápida. que la ZPAE. Con ésta se tarda mucho más en actuar. Es importante que se sepa que la hostelería sigue necesitando ayuda. Ahí están los datos. Una gran parte de los trabajadores en ERTE pertenecen a ese sector. Y también es importante que sepan los vecinos que, si no se aprueba la ordenanza, no vamos a tener ningún instrumento para actuar de forma rápida y eficaz en las zonas tensionadas. Seguiríamos teniendo problemas de ruido.

Según la oposición, es lo contrario. Escuchándoles, parece que, con la ordenanza, van a darle mayor carta de libertad a las terrazas...

Es un prejuicio de brocha gorda y responde a que no se han leído la norma. Igual, lo que hace falta es hacer oposición, pero leyéndose antes las cosas.

Hablando de oposición, este martes se reúnen con ellos. ¿Tienen más de cerca de su lado a Vox y Recupera Madrid?

Voy a tratar de seducirlos a todos, porque la ordenanza la merece.

Una zona no tensionada puede serlo si comienza a ser muy frecuentada. Y viceversa. ¿Tendrán eso presente en la nueva ordenanza?

Eso es. Va a ser lo suficientemente flexible y dinámica para actuar con rapidez. Con la misma rapidez con la que se mueven las ciudades a día de hoy.

Otra de las condiciones que deberán cumplir las terrazas es la de mantener unos criterios estéticos...

Para las terrazas que se encuentren en zonas de especial interés histórico o cultural se aprobarán unos criterios estéticos para garantizar la armonía visual. Al final, forman parte del espacio público y queremos que contribuyan a la ciudad, no que la hagan parecer peor.

Parece algo muy subjetivo...

Lo valoraría la Comisión de Patrimonio o la Dirección General de Comercio. Es algo que ya se hizo en la Plaza Mayor. Si nos damos una vuelta por allí, veremos que se han armonizado visualmente. No chirrían ni llaman más la atención que el conjunto en el que se ubican.

¿Puede asegurar que los vecinos saldrán satisfechos con la nueva ordenanza?

La ordenanza, tal cual la hemos presentado, no espero que se apruebe. Lo hará con las modificaciones que quieran introducir los grupos políticos. La he presentado con la vocación de que sea flexible y con mejoras, y con el mayor consenso posible. ¿Qué dirán los vecinos? Depende de si se basan en la ordenanza que realmente se ha aprobado o en los prejuicios ideológicos que puedan tener algunos de ellos. Si se basan en el texto que se aprueba, se van a acometer las zonas tensionadas, algo que antes no existía. Creo que se sentirán satisfechos una vez que se ponga en funcionamiento.

Una reciente encuesta señala que Villacís y su partido serían claves para gobernar Madrid FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Este lunes presentan los presupuestos de Madrid. No sabemos las cuentas que nos vamos a encontrar los madrileños...

Dicho así, suena como un halago. ¿A que todo el mundo sabe lo que están negociando PSOE y Podemos en su Gobierno de coalición? Están haciendo públicas todas sus vergüenzas y tiranteces. Nosotros no hemos expuesto en qué hemos cedido, ni en qué hemos ganado... Nuestras negociaciones, precisamente porque se hacen con lealtad y porque no somos un «culebrón turco», son secretas. Y siempre son para mejorar Madrid. Tengo que reconocer que Engracia Hidalgo [Responsable del Área de Hacienda del Ayuntamiento] es de las personas más íntegras que conozco. Van a ser muy buenos presupuestos, que contemplan la bajada de impuestos a la que nos habíamos comprometido: 500 millones de euros. Para saber si esto es mucho o poco, podemos compararnos con la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento tiene unos 5.100 millones de euros de presupuesto, redondeando. Si Ayuso aprueba sus presupuestos, que son de unos 20.000 millones, solo bajará 303 millones a los madrileños. Ahí se ve lo ambiciosos que hemos sido. Y mejorando el gasto social notablemente.

Una encuesta le ha dado más de un 8% de los votos en Madrid. Por fin una buena noticia en los sondeos para Cs...

Los que estamos pendientes de las encuestas sabemos que bajan, que suben... que un día estás a punto de ser presidente del Gobierno y a los dos meses no eres nadie. Las tendencias son lo más importante. Y esta última encuesta es la primera que refleja que Cs sube, y mucho. Es la primera vez que Ciudadanos adelanta a Vox. Y es la primera, en mucho tiempo, que nos convierte en decisivos. Es importante porque se garantizaría la continuidad de un buen Gobierno, que es el que tenemos hasta ahora. Y una cosa de la que me siento muy orgullosa es que apruebo. Los datos de esa encuesta ya los veíamos percibiendo.

Y los datos también nos dicen que tendremos a Begoña Villacís en las elecciones de 2023. La duda es dónde: ¿en el Ayuntamiento o en la Comunidad?

Yo también tengo dudas. Para el Ayuntamiento, para la Comunidad... no lo sé. Lo único que sé es que voy a seguir defendiendo el proyecto de centro liberal en España, porque ahora es más importante que nunca. Especialmente después de lo que pasó el jueves. Cuando me metí en política, lo hice viendo los efectos secundarios del bipartidismo. Y ahora, el bipartidismo vuelve a sentirse fuerte. Fue indecoroso y obsceno. Cosas como esa justificaron la existencia de Ciudadanos. Un reparto obsceno de las instituciones, nada menos que del Tribunal Constitucional, el garante de nuestra Constitución. Es lo mismo que manosear nuestra Constitución. Y los efectos secundarios de manosear las instituciones acaban saliendo, dentro de unos años, en las portadas de los periódicos. Y eso es lo que tenemos que impedir. El jueves, muchos renovaron sus votos con el único partido constitucionalista que queda, que es Cs. Podemos ya es parte de la casta y hay que darles la bienvenida. Es así. Cuando hemos podido entrar en el reparto del poder judicial lo hemos rechazado. Al igual que en el reparto de RTVE o de Telemadrid. Hemos sido el único partido coherente. Y el único que no tiene ningún caso de financiación irregular.