El drama de la gasolinera de personas con discapacidad

La Asociación de Personas Discapacitadas de San Sebastián de los Reyes es una de las más importantes de la zona norte de Madrid. A pesar de estar ubicada en este municipio, es una de las más potentes de la región porque su trabajo engloba a 700 familias. Desde hace 40 años esta asociación lleva desarrollando diferentes proyectos para dar apoyo a personas con discapacidad. Desde hace varios meses, su supervivencia se ha puesto en peligro debido a una importante cantidad de dinero que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes les reclama.

Según Apadis, fue hace un año y medio, en plena pandemia, cuando recibieron el burofax en el que el Consistorio les reclamaba 375.000 euros. Esta cifra corresponde al canon –dinero que se paga a la administración por la explotación de un terreno público- por el uso de una parcela los últimos cinco años para uno de sus proyectos. Desde hace 25, gracias a «Surtidor de Oportunidades» más 70 personas con discapacidad se han formado en un empleo a través del trabajo en una estación de servicio ubicada junto al actual Hospital Infanta Sofía.

Christian Loste, directivo de Apadis, relata a LA RAZÓN que la cesión de este terreno se hizo en 1996, cuando el Ayuntamiento y la Asociación acordaron su uso para esta labor social por 75 años. «Atendiendo a ese valor social el canon que ordinariamente se carga a cualquier persona o empresa a la que se cede un terreno público, se entiende más que devuelto simplemente con la labor que están haciendo con estas personas», señala. «Ahí están las actas de los plenos municipales, la escritura ante notario de la cesión, es un documento público», asegura.

Acuerdo sin formalizar

El problema con el que se han encontrado es que no se firmó un convenio. «Había un compromiso de ambas partes, que se ha cumplido todos estos años, no esperábamos esto ahora». Desde Apadis resaltan la buena relación que han mantenido en estos 40 años, sin importar el partido que gobernase. Es más, en 2012, el gobierno de entonces se dio cuenta de que dicho convenio estaba sin firmar y propusieron elevar el acuerdo a un documento oficial, pero no se materializó.

En el Pleno de ayer, se aprobó la moción de Ciudadanos por la que solicitaban una comisión de investigación que aclarase la cesión de los terrenos y dilucide el motivo por el cual el Ayuntamiento solicita, «acorde a la Ley, el canon a esta asociación» añadiendo que «es necesario conocer por qué no ha sido reclamado por los distintos equipos de gobierno en el pasado desde que se cedieron las parcelas en 2005». Ha sido apoyada por PSOE y Vox, mientras que el concejal independiente Ismael García, se abstuvo.

La oposición ha presentado una iniciativa en la que insta al gobierno municipal a solucionar de manera inminente el conflicto y a mantener su apoyo a la asociación firmando y adaptando, si fuera necesario, las normas y convenios entre las partes conforme a derecho.