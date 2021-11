El sueño inacabado de Justo Gallego: así es la catedral sin planos que levantó con sus manos en un olivar

“No he hecho nada del otro mundo”

En el año 2005, la catedral de Justo Gallego en Mejorada del Campo dio el salto a las televisiones de todo el país. Un anuncio de Aquarius con el testimonio de su impulsor obró el milagro y provocó que el turismo en este municipio se multiplicara. «Construye una catedral desde hace 40 años sin ayuda oficial. Hoy se le conoce en todo el mundo. El ser humano es imprevisible», aseguraba la voz que hacía las veces de narrador en el spot. Justo dejaba claro su papel y su misión: «No hay planos, no hay proyecto, no hay nada. Yo tengo unas cualidades que Dios me ha dado con las que resuelvo todo. Eso no se estudia, es lo tengo porque está innato en mí. Yo no he hecho nada del otro mundo», aseguraba Justo, al tiempo que ponía en valor «la constancia de unos ideales».