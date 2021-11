¿Qué nivel de contagios covid tiene Madrid? Estos 40 municipios tienen una incidencia de más de 200 casos

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha informado este martes de un total de 454 nuevos casos de Covid-19 asociados a 77 brotes en la semana comprendida entre el 22 y el 28 de noviembre, la mayoría de ellos con origen el ámbito social y en centros educativos. Se trata de 20 brotes menos que la semana precedente y que han sumado 78 contagiados menos asociados a los mismos.

Tras la confirmación de los dos primeros casos de la nueva variante del virus, Ómicron, la situación epidemiológica por municipios nos muestra que hay actualmente 40 municipios con una incidencia acumulada por encima de los 200 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Destaca la situación en el municipio de Madarcos, con una incidencia de 4.081 casos, en Valdaracete, Braojos, Olmeda de las Fuentes y Valdemanco, localidades todas ellas con una tasa de contagios por encima del millar de nuevos contagios. En la capital, ninguno de los 21 distritos llega a ese umbral de contagios.

Municipios con una tasa a 14 días de más de 200 casos

Madarcos 4081,63

Valdaracete 1983,47

Braojos 1456,31

Olmeda de las Fuentes 1156,07

Valdemanco 1038,42

Navalafuente 727,99

Fresnedillas de la Oliva 484,55

Guadalix de la Sierra 481,37

Anchuelo 466,56

Torres de la Alameda 421,29

Cobeña 387,39

El Berrueco 386,1

Villavieja del Lozoya 381,68

Valdeavero 377,12

Villarejo de Salvanés 322,88

La Cabrera 292,4

Cercedilla 291,46

Torrelodones 288,68

Boadilla del Monte 287,31

Villamanrique de Tajo 282,89

Montejo de la Sierra 274,73

Miraflores de la Sierra 267,21

Pelayos de la Presa 261,58

Valdeolmos-Alalpardo 259,92

Manzanares El Real 257,39

Pozuelo del Rey 255,97

Fuente el Saz de Jarama 249,74

Griñón 249,16

El Boalo 247,94

Torrelaguna 247,22

Navas del Rey 236,01

Paracuellos de Jarama 235,37

Zarzalejo 230,68

Alpedrete 229,13

Getafe 228,43

Mejorada del Campo 219,98

Sevilla la Nueva 212,92

Buitrago del Lozoya 204,19

Los Molinos 203,02

Soto del Real 200,42

El 57,3% de los contagios y el 50,7% de los hospitalizados desde que comenzó la quinta ola a mediados de junio no estaba vacunado contra el Covid-19, según se recoge en el último informe epidemiológico de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En concreto, desde el 21 de junio, inicio de la quinta ola, hasta el pasado 14 de noviembre, se han detectado 186.810 casos de Covid-19, con una edad mediana de 31 años. De los 158.496 casos correspondientes a los grupos poblacionales de vacunación, el 30,6% había recibido la vacunación completa, el 12,2% no habían completado la pauta y el 57,3% no estaban vacunados.