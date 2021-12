El Washington Post se rinde a Ayuso: “Muchos jóvenes estadounidenses anhelan una líder como ella”

A lo largo de este 2021 que ahora acaba han sido muchos los periódicos extranjeros que se han detenido a analizar la figura de Isabel Díaz Ayuso, especialmente tras su victoria incontestable en las elecciones del 4 de mayo y con motivo de la gestión de la pandemia que ha liderado desde la Comunidad de Madrid. El último en sumarse ha sido el Washington Post, con un artículo de opinión publicado este lunes bajo un llamativo titular: “Los conservadores que buscan un héroe deberían recurrir a la nueva estrella española”.

Firmado por el columnista del diario Henry Olsen, el texto recuerda que Díaz Ayuso se ha convertido “en la estrella política más importante de España este año cuando llevó al Partido Popular a una aplastante victoria en las elecciones regionales anticipadas. Bajo el lema “Libertad o Comunismo”, Ayuso se defendió de los ataques de sus oponentes de izquierdas y llevó al PP a una mayoría casi absoluta, obteniendo más escaños que los tres partidos de izquierdas juntos. Ahora gobierna cómodamente en un gobierno de partido único apoyado por su aliado de derechas, Vox”.

La califica como “una sensación nacional” por las “multitudes” que se congregan en sus apariciones públicas, desde cuando acude a los toros hasta sus eventos fuera de España. “Ayuso es decidida y domina los detalles del gobierno. Y lo que es más importante, habla con pasión de su devoción por la libertad. “Creo en la libertad”, dice. “Creo en la persona, en el individuo”. También es completamente moderna; una mujer no religiosa, amante de la vida nocturna, que lleva un tatuaje de Depeche Mode en el antebrazo. Muchos jóvenes conservadores estadounidenses anhelan una líder inteligente, seria y con principios como ella”, destaca el artículo, en el que no se pasa por alto el actual contexto de fricciones con la dirección nacional del PP: “Su popularidad ha asustado incluso al líder nacional de su partido, Pablo Casado. A pesar de que los dos han estado muy unidos, su petición de liderar la rama madrileña del PP ha puesto en jaque al partido nacional. Casado aún no ha programado la elección, aparentemente temiendo que dejar que Ayuso se convierta en el líder del partido en Madrid amenace su posición. Las negociaciones están agitando la política española, manteniendo a Ayuso en el punto de mira nacional”.

De su victoria el 4 de mayo, el columnista pone el acento en el hecho de que ganó incluso en los municipios de “clase trabajadora”. Y pone un ejemplo: “Parla es una ciudad que históricamente ha votado a los socialistas españoles, incluso en años como 2011, cuando el PP de Ayuso ganó la región de Madrid de forma aplastante. Este año, sin embargo, el PP ha ganado en Parla de forma decisiva. Cuando le pregunté a Ayuso cómo lo había conseguido, volvió a la cuestión en torno a la libertad. “La gente sólo quería trabajar, no recibir dinero de la administración”, me dijo. “Toda esta gente ve al gobierno de Madrid como uno que apoya a la gente que quiere un trabajo””. Y lanza el articulista un aviso a los votantes y los dirigentes conservadores de Estados Unidos: “Los republicanos que quieran ganar votos de la clase trabajadora hispana, tomen nota”.

Comparación con Reagan

El texto del WP recoge que “cuando se le pregunta quién ha influido más en su forma de pensar, se apresura a decir “Ronald Reagan”. “Sus discursos son increíbles”, afirma con entusiasmo. Su mezcla de ideales y pragmatismo, de libertad y obligación social, es muy fiel a su ídolo”. Y tras esta respuesta, el columnista traza una comparativa entre Ayuso y Reagan a cuenta de la posibilidad de que la presidenta madrileña esté meditando un salto a la política nacional: “Ayuso se apresura a acallar cualquier comentario sobre sus ambiciones nacionales. Cuando le pregunté qué es lo próximo para ella, respondió: “Madrid, sólo Madrid”. Pero sólo tiene 43 años. A Reagan le costó ocho años como gobernador y seis más en el desierto político hasta llegar a la Casa Blanca. Sólo tendría 57 años si tarda tanto en llegar al Palacio de la Moncloa, la Casa Blanca española. Eso es sólo un poco más viejo que Margaret Thatcher cuando llegó al número 10 de Downing Street. Tiempo más que suficiente para rehacer España, y quizás inspirar al mundo”.

Enfoque en la pandemia

Respecto a cómo ha gestionado la pandemia, el Washington Post aplaude su “novedoso enfoque” para controlar el virus: “Ayuso tenía un fuerte deseo de mantener el equilibrio entre la libertad y la seguridad, lo que la llevó a innovar para minimizar los cierres de empresas. Fue pionera en un sistema que analizaba las aguas residuales para ver si determinadas comunidades de su extensa región estaban sufriendo brotes de Covid-19. Cuando se demostró que era eficaz para predecir la propagación del virus, lo utilizó para dirigir los cierres al área más pequeña posible. Ayuso también construyó un hospital completamente nuevo en tres meses para tratar a los pacientes, lo que permitió que las víctimas de la pandemia recibieran atención al tiempo que otros enfermos pudieran acceder a los recursos”.