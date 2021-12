Cómo recoger el test de antígenos (gratis) en las farmacias de Madrid

La Comunidad de Madrid comenzará el próximo miércoles, día 15, a repartir un test de antígenos a cada madrileño para la detección del Covid-19 en la red de farmacias que podrán ser recogidos por los madrileños de forma gratuita.

Esta medida forma parte del plan de cara a la Navidad que anunció recientemente la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con el objetivo de contener la propagación del SARs-CoV-2 en unas fechas en las que aumentan los contactos sociales.

El objetivo de esta iniciativa, así, es que los madrileños puedan acudir a estas reuniones “de manera segura” en un momento en el que la incidencia acumulara a 14 días va en aumento en las últimas semanas, con la incertidumbre de la variante ómicron, y una previsión de aumento de la movilidad y el contacto social.

La entrega en las más de 2.900 oficinas de farmacia de la región arrancará así el próximo miércoles, una iniciativa similar al reparto de mascarillas FFP2 en la primera ola de la pandemia por el Covid-19.

Para ello, sólo hará falta presentar la tarjeta sanitaria y retirar la prueba de antígenos. No obstante, para las 600.000 personas sin esta documentación, principalmente mutualistas, podrán adquirir el material sin ningún problema simplemente presentando el DNI o NIF. Hay un total de cuatro millones de test para la población de Madrid, que se harán justo en la previa de las cenas navideñas.

La Consejería de Sanidad enviará además a los ciudadanos mayores de 16 años un mensaje SMS con un enlace a la página web comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus#test-antigenos con información relativa al autotest que va a recoger. En este enlace se pueden ver los videos demostrativos para entender mejor cómo realizar la prueba de antígenos.

Los madrileños que tengan activada la Tarjeta Sanitaria Virtual, además, ya pueden visualizar el test de autodiagnóstico disponible que será dispensado gratuitamente a partir de este miércoles.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que no se acuda de manera masiva a la red de farmacias para conseguir un test de antígenos y que se haga de manera escalonada. “Si no lo recojo hoy porque no me voy a reunir, ya lo recogeré en Navidad que es cuando me voy a reunir”, ha explicado la vocal del COFM.

Esta medida, que se lleva a cabo en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), se suma al llamamiento que ha realizado el Ejecutivo madrileño para la realización de test de antígenos por parte de las empresas de cara a las comidas y cenas en el entorno laboral de cara a la Navidad.

La Comunidad de Madrid anunció a finales de noviembre la compra de más de 2 millones de test de antígenos, que se sumarían al 1,5 millones en stock, con el objetivo de “seguir aumentado los cribados”.