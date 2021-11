Madrid compra dos millones de test de antígenos para hacer cribados antes de Navidad

La Comunidad de Madrid no tiene previsto implantar nuevas limitaciones por la pandemia, de momento, pese al repunte de casos en otras comunidades autónomas porque considera que, por el momento, la situación está “bajo control”. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la compra de dos millones de pruebas de antígenos para seguir con el testeo del COVID de cara a las Navidades.

Una vez que se materialice la compra, la Comunidad dispondrá de un total de 3,5 millones de test de antígenos, ya que Sanidad cuenta con 1,5 millones en stock.

“Lo que queremos es testar y testar, ir detrás del virus y seguir insistiendo en la necesidad de la vacuna. Por ahora, la situación es buena. Es verdad que no es COVID cero, pero no lo vamos a tener durante mucho tiempo. La evolución, por ahora, no nos preocupa”, ha dicho la presidenta madrileña en el desayuno sobre Economía de la Longevidad organizado por 65yMás

Madrid también descarta, por ahora, implantar el pasaporte Covid que están exigiendo otras comunidades autónomas como medida preventiva para frenar los contagios. “Lo estamos estudiando, pero no tenemos claro que sea la medida más eficaz porque una persona que se ha negado a vacunar no lo va a hacer por esto. Es más, si quiere falsificarlo es tan fácil como compartirlo en un móvil”. Y es que Ayuso asegura que la principal fuente de contagios se produce entre las familias y “en las familias no va a haber pasaporte Covid”.

De momento, Ayuso a pedido a las empresas que antes de las cenas de Navidad se hagan test como medida preventiva. Mientras crecen los casos en otras comunidades autónomas, Ayuso ha vuelto hoy a poner a disposición de todas las comunidades autónomas el hospital público Enfermera Isabel Zendal. “Lo ponemos a disposición de España por si alguna comunidad autónoma tiene algún problema de hospitalización y necesita flexibilidad. Ahí estará el hospital que está al servicio de todo el que lo necesite”.

Mientras, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado en contra del nuevo “semáforo Covid” que pretende implantar el Gobierno central porque considera que “generaría confusión”.