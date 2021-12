Madrid: uno de los concejales “carmenistas” dimite por el apoyo a los presupuestos de Almeida

“El hecho de no haber sido capaz de convencer a mis compañeros para llevar a cabo el diálogo y negociación en unas condiciones de búsqueda de consensos amplios me lleva a tomar la decisión de presentar mi renuncia, dejando claro que no estoy de acuerdo con los presupuestos de Almeida para 2022. En cualquier caso, por el bien de la ciudad de Madrid, espero que acierten con sus decisiones y tomen las medidas adecuadas”. Con estas declaraciones a Europa Press, Felipe Llamas, concejal de Recupera Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, confirmaba en la noche de ayer su dimisión. Una decisión que ha “sorprendido” al Grupo Mixto, al tratarse de una “decisión brusca” sin “proceso de reflexión”.

En todo caso, desde el Consistorio capitalino, están tranquilos con respecto a las cuentas municipales de 2022. Tras varias semanas de arduas negociaciones, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la vicealcaldesa Begoña Villacís, la delegada de Hacienda Engracia Hidalgo y la portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, anunció ayer un acuerdo con los cuatro ex concejales de Más Madrid. Un acuerdo en el que, entre otras cesiones, el Consistorio renuncia a su bajada lineal del IBI (habrá ayudas directas a las viviendas de un valor inferior a los 300.000 euros). De hecho, el propio regidor, en una entrevista en Cope, confió en que el presupuesto se aprobará este miércoles en el Pleno que se convocará a las 9:30 horas porque siguen teniendo “votos suficientes”, a pesar de la renuncia de Llamas. “Parece ser que tiene discrepancias con los otros tres sobre la aprobación del presupuesto”, ha indicado el alcalde.

Hay que tener en cuenta que el puesto de Llamas podría ser ocupado por Chisco Fernández, número 25 de la lista con la que Más Madrid y que concurrió a las elecciones municipales de 2019. Así, el Grupo Mixto, se quedaría con un concejal menos, pasando de cuatro a tres, mientras que Más Madrid ganaría uno, pasado de quince a dieciséis, dado que Chisco Fernández es afín al grupo que encabeza Rita Maestre. Esto provocaría que el partido de Maestre volvería a ser el mayoritario en Cibeles, como ocurría antes de la salida de sus cuatro concejales. Con todo, y como dijo Almeida, el Gobierno municipal seguiría teniendo votos suficientes como para aprobar los presupuestos.