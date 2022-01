El pastor y el joven que predijeron Filomena responden: ¿cuándo será la próxima gran nevada?

Coincidiendo con el aniversario de Filomena, la borrasca que colapsó Madrid, hemos querido recuperar las previsiones que han hecho para LA RAZÓN en estas últimas semanas las dos personas que anticiparon el pasado mes de enero la mayor nevada del último siglo. Se trata de el pastor segoviano Pedro Sanz y del joven meteorólogo de Burgos Jorge Rey. ¿Volverá a haber en los próximos meses un fenómeno meteorológico de la intensidad de Filomena? Y sobre todo, ¿cúando? Ellos acertaron en sus pronósticos hace un año y, ahora, nos dan las claves de lo que puede venir en el futuro.

La previsión de Pedro Sanz, el pastor de Segovia

Carnavales: “No tendremos un invierno con mucha nieve, ésta llegará para carnavales, entre el 28 de febrero y el 1 de marzo. En torno a Reyes, hará sol, pero bastante más frío de lo que hemos vivido en el pasado”.

Semana Santa: “La Semana Santa va a ser muy muy muy mala. No quería decirlo hasta que no haga mis mediciones de diciembre, pero por lo que estoy viendo así será. Y esto es debido a que será un mes con cinco lunas, y eso es señal de mal tiempo». Si su predicción se cumple con la misma exactitud que lo hizo en los años anteriores, es mejor que pensemos en vacacionar en otras fechas que no sea en los días de la festividad religiosa. Hasta entonces, sentencia que este año, pondrá fin con mucha niebla y lluvia hasta el puente de la Inmaculada, cuenta, pero con temperaturas muy suaves.

Pedro Sanz, pastor jubilado segoviano, que predijo el temporal de Filomena leyendo las señales de la naturaleza conocido como las "Cabañuelas". FOTO: Jesús G. Feria La Razon

La previsión de Jorge Rey, el joven meteorólogo de Burgos

Invierno largo: “El invierno que está por venir va a ser duro, en el sentido de que va a haber más nevadas, más frío y más frecuentes. Se va a mantener así todo el invierno, y es posible que sea incluso más largo por la forma en la que se están moviendo los anticiclones y las borrascas. Esto confirma lo que las cabañuelas nos dicen”.

Ojo al 24 de enero: “Se notará mucho el frío a principios de enero. Podría venir alguna nevada en la segunda quincena de enero en cotas bajas y, además, pueden ser muy intensas sobre el 24 de enero”. Si bien sus cabañuelas están hechas para Castilla y León, “esos fenómenos también pueden afectar a Madrid, como fue el caso de Filomena”, advierte, si bien considera que es “muy difícil” que aquella situación vuelva a repetirse.

Frío y lluvias hasta abril: para el resto del año, Jorge Rey prevé que esta situación de frío y lluvias podría alargarse incluso hasta abril. “Tendremos unos carnavales pasados por agua, algo como lo que dice el refrán de la Inmaculada: Si llueve por la Inmaculada Concepción, llueve por carnavales y la Resurrección”, explica. «La primavera viene lluviosa, y el verano inestable. No es que no vaya a hacer calor, pero, por lo general, aunque también dependerá de la zona, no va a hacer tanto como otros años atrás», añade.