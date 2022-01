¿Qué va hacer para atajar el problema de la okupación?

Vamos a poner ya en marcha una oficina anti okupación que nos va a ayudar a agilizar mucho dentro del margen que tenemos en un Gobierno autonómico que es pequeño. Sí puede poner en preaviso a la Justicia y a las policías locales para tomar decisiones rápido. Y también para proteger nuestros edificios públicos de la okupación. Y hacerlo todo en torno a una oficina que esté coordinada con el 112, que es el número de referencia de emergencias y seguridad para todos los madrileños. La okupación es un delito y un gran problema. Si no haces nada parece que impera la ley de la selva y no podemos permitir que eso sea así.

La saturación de los centros de atención primaria, ¿es un problema de demasiada demanda o hay una huelga encubierta?

Depende de la radiografía de cada centro. En algunos, estamos viendo que prácticamente no hay pacientes. Y otros están desbordados. Lo que hemos detectado no viene de ahora. En los últimos años se ha incrementado el malestar con la atención al ciudadano, no con la atención sanitaria. Lo que queremos hacer es, cuando pase la pandemia, a través de la inspección, ver una radiografía completa de qué nos dicen los ciudadanos, cómo se encuentran y cómo valoran la atención que han recibido para ver dónde podemos mejorar.

¿No cree que esas quejas respecto a la atención tienen su origen en que falta inversión?

Queremos saber qué pasa con la atención al ciudadano. No sé si es una falta de recursos. Hemos pedido que haya más facultades de Medicina porque vamos a tener un problema de falta de médicos, de pediatras, que solo así podremos afrontar. Tenemos un plan de atención primaria reforzado con 1.200 profesionales, hemos renovado los contratos a todo el personal por Covid desde el comienzo.

¿Descarta entonces que el refuerzo pueda ser necesario?

No es una cuestión de médicos, porque ahora mismo prácticamente todos los médicos en España están trabajando. Es un problema de que nos va a hacer falta traer de más rincones del mundo y tener más estudiantes de Medicina para tener más futuro. Hemos realizado el mayor desembolso en la historia de la Comunidad de Madrid, no solo los 2.200 millones extraordinarios por el Covid, sino que en los propios presupuestos la partida destinada a Sanidad supera los 8.800, es el máximo histórico. Pero no solo es una cuestión de recursos. Gastar mucho es muy fácil.

¿Debe crearse una comisión para que su Gobierno explique la tutela que tenía sobre algunas de las menores víctimas de una trama de explotación sexual?

Una comisión parlamentaria es exagerado. Estoy a favor, solo faltaba, de dar absoluta transparencia. Entiendo que en comunidades donde se han producido esos abusos dentro de los centros, a manos de empleados y superando los 160 casos, haya una comisión de investigación. En Madrid, es un caso puntual de familias muy desestructuradas, que además son las que están provocando estos abusos fuera de los centros. Queremos ver hasta dónde llega. Pero es muy precipitado politizarlo en el Parlamento. No aporta nada cuando ni la Justicia ni la policía han terminado su trabajo.

¿Ha comenzado a negociar con Vox los artículos que cambiarán de las leyes LGTBI?

No hemos empezado todavía a hablar de ello. Sería bueno que aquellos artículos que pueden ser muy mejorables o se deroguen o se reformen. Se generan a veces unos debates que perjudican más que otra cosa, porque no creo que la aplicación de estas leyes o la no aplicación de las mismas sea ahora mismo un problema que esté en la calle. El problema que sí que está en la calle es cuando hay una agresión o cuando hay una imposición sobre un debate en un lugar donde no procede y cuando se lleva a los extremos. Somos una de las comunidades más libres de España donde más ha crecido el orgullo, es una región donde hay gran respeto. Creo que todos estos debates llegan tarde y llegan mal.