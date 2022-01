La doble falta del alcalde

Después del esperpéntico espectáculo al que hemos asistido estas dos ultimas semanas, viendo el nefasto intento de Novak Djokovic por ser un ejemplo para el mundo antivacunas como si de Espartaco se tratase, el alcalde de Madrid se ha destapado con unas declaraciones que no están entre las veinte mil más afortunadas que ha hecho últimamente. Cuando todos los Gran Slam pondrán impedimentos para disputar su torneo a los jugadores que no estén vacunados, Martínez Almeida invita al tenista serbio como reclamo publicitario del Mutua Madrid Open.

Es bastante desafortunado que la imagen que pretende dar el alcalde de la ciudad que gobierna, en el resto del mundo, sea la de recibir con los brazos abiertos a un tipo que ha hundido su imagen en este inicio de 2022 pegándose un tiro en el pie. No solo porque debería haber sido un ejemplo de comportamiento fuera de las pistas de tenis en este aspecto, es que se ha saltado a la torera las normas de su propio país al no haber cumplido con la cuarentena pertinente por estar contagiado, se ha colado en España para pasar el fin de año sin prueba ni test alguno, y ha pretendido hacer lo mismo en su llegada a Melbourne, donde no le ha dicho la verdad ni al médico hasta que le han cogido con el carrito de los helados.

Por mucho que disfrute del tenis don José Luis, e incluso demostrando que para usted hay ciudadanos de primera y segunda categoría en función de lo abultada que sea su cartera, debería tener un momento de lucidez que le permita apreciar lo suficiente esta ciudad como para no querer presumir de ser el foco del mundo entero por tomarte a cachondeo las deplorables actuaciones de Nole. No sé qué dirían el resto de tenistas del circuito, pero me da que a Rafa Nadal, modélico en este asunto como lo es siempre, no le haría ninguna gracia que el único país que tratase a este tipo de manera distinta, fuera en su casa.