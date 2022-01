Los antivacunas del fútbol: ¿Qué pueden hacer los clubes?

El “culebrón” de Novak Djokovic, pendiente de una orden de deportación en Australia por negarse a vacunarse contra el covid ha provocado un escándalo mayúsculo. Pero el caso del tenista serbio no es único entre los deportistas de élite ni tampoco exclusivo del tenis. En el fútbol, los antivacunas representan una cifra nada desdeñable y en campeonatos como la Premier o la Bundesliga se ha visto obligados a tomar medidas drásticas.

Lodi, fuera de Brasil

El caso que más ha sonado en las últimas horas es el del lateral carioca del Atlético de Madrid, Renan Lodi. El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bachi ‘Tite’, no ha convocado a Renan Lodi, lateral izquierdo del Atlético, para los dos próximos encuentros de clasificación para el Mundial 2022 por no tener completa la pauta de vacunación. “Ha perdido la posibilidad de competir por no estar vacunado”, aseguró Tite.

“Vacunarse es una responsabilidad social”, aseguró Tite en la rueda de prensa que dio tras anunciar los 26 jugadores que integrarán la selección brasileña para los encuentros por las eliminatorias al mundial catarí.

El técnico brasileño destacó que para la convocatoria se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos por las autoridades sanitarias para prevenir los contagios por el virus. El jugador del Atlético nunca se ha pronunciado al respecto y desde el club aseguran que ha cumplido con el protocolo establecido.

Sin embargo, no es el único caso de un futbolista que no tiene la pauta completa o directamente no piensa someterse a ella. A pesar del avance de Omicron la lista de jugadores que no se han vacunado es larga aunque pocos se atreven a decirlo públicamente. Estos son algunos de los casos que han declinado cumplir con la pauta de vacunación.

“Caso Kimmich”

En fútbol, el caso más llamativo es el que afecta al Bayern de Múnich. En noviembre, al menos cuatro futbolistas habían rechazado la inmunización: Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Eric Choupo-Moting y Jamal Musiala. Una circunstancia que salió a la luz cuando el gobierno de Baviera vetó la entrada a hoteles y restaurantes de quienes no tuvieran la pauta completa, algo que afectó al día a día del Bayern y de estos jugadores.

El caso del jugador teutón Joshua Kimmich había generado todo un cisma en el país, tanto que incluso la ex canciller Angela Merkel pidió al futbolista que «reconsiderase su decisión».

El futbolista del Bayern de Múnich no quiso vacunarse en contra del coronavirus, lo que provocó el pasado mes de noviembre que su equipo le prohibiera concentrarse con sus compañeros y le retirara parte de su salario. Días más tarde, el alemán se contagió de Covid y en la actualidad, sufre problemas pulmonares que le mantienen alejados de los terrenos de juego.

Sin embargo, las graves secuelas que le han dejado el virus parecen haberle hecho recapacitar. Hace unos días el centrocampista anunciaba su disposición a recibir su dosis, mientras se recupera de las secuelas dejadas por su contagio con el virus. “Para mí era difícil hacer frente a mis miedos y recelos, por eso he estado tanto tiempo indeciso”, afirmó en unas declaraciones a la televisión pública alemana ZDF.

Callum Robinson

El delantero irlandés del West Bromwich es un caso único. Pese a que ya se contagió dos veces de COVID-19 sigue en contra de querer vacunarse.

“Obviamente es molesto que lo haya contraído dos veces, pero no me han vacunado. Más adelante podría cambiar de opinión y querer hacerlo, pero en este momento no me han vacunado. Creo que es una elección personal y mi elección es ésa: no me han vacunado”, expresó en octubre del 2021.

Wout Weghorst

El futbolista neerlandés Wout Weghorst, del Wolfsburgo, se mostró contrario a la vacunación contra la covid-19 hace meses y en octubre su club informaba de que había dado positivo por coronavirus.

Wout Weghorst in Quarantäne - Der Wölfe-Angreifer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Gute Besserung, Wout!



➡️ https://t.co/2ZBCFzvjTS#VfLWolfsburg pic.twitter.com/Qbq4ygBylH — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 18, 2021

“Imagina una vacuna tan segura que te tienen que obligar a ponértela, para una enfermedad tan letal que te tienen que hacer test para saber que la tienes”, declaró Weghorst el pasado mes de abril en una entrevista concedida a la cadena alemana ZDF. En la Bundesliga la vacunación no es obligatoria, por lo que son los propios futbolistas los que deciden si se vacunan o no contra la covid-19.

Kanté y la Premier

La Premier League tampoco se salva. Según publicó el Daily Mail a finales del pasado año, sólo un tercio de todos los futbolistas que juegan en la Premier se han vacunado con la pauta completa. Solo 7 de los 20 equipos han vacunado completamente a más del 50% de sus plantillas. Pero es que al menos hay tres clubes que ni siquiera han llegado a vacunar al 10% del equipo. Uno de ellos es el Newcastle, cuyos jugadores todavía no han sido vacunados contra el coronavirus. Por contra, el Leeds, el Wolves, el Southampton y el Brentford han vacunado a más del 90% de su personal.

Cada vez son más los jugadores de la liga inglesa que se niegan a recibir la vacuna contra la COVID-19, como el francés Kanté, mediocampista del Chelsea que no ha reconocido abiertamente su rechazo a las dosis, pero su entrenador Thomas Tuchel, lo dejó entrever cuando comunicó la ausencia del jugador en el Juventus-Chelsea, de la Champions, tras haberse contagiado.

“Son adultos, deben tener la libertad de elegir vacunarse o no. Lo fácil para mi sería decir que deben vacunarse y recibir el aplauso de la gente ¿Pero tengo derecho a decir eso? Creo que no. Yo puedo tomar la decisión por mí mismo. Los demás deben decidir si corres el riesgo o no. Yo creo que es seguro y por eso me he vacunado, pero no soy un experto para ir dando consejos a la gente”, señaló.

¿Qué pueden hacer los clubes?

En España, el negacionismo no parece ser un problema. Según Laliga el porcentaje de vacunados es del 97%, algo muy distinto a lo que ocurre en Alemania o Inglaterra. Hasta noviembre del 2021, el 10% de los jugadores de la Bundesliga alemana no se habían vacunado y la gravedad en el caso del Bayern llevó al club a tomar una drástica decisión.

Una nueva ley que permite reducir el salario a los empleados no vacunados que tengan que pasar una cuarentena abrió la puerta al Bayern para tomar cartas en el asunto. Los jugadores del Bayern Múnich no vacunados contra el coronavirus no recibirán su salario mientras deban guardar cuarentena por dar positivo o tener contacto con una persona infectada. Además el club baraja implementar mayores sanciones para los jugadores no vacunados, como que por ejemplo que deban entrenar por su cuenta, con el ánimo de presionarles para que se pongan la vacuna.

En Inglaterra la situación es igual o peor y la presión de los clubes aumenta. El entrenador del Liverpool advirtió en rueda de prensa el pasado mes de noviembre que el club inglés no fichará a jugadores no vacunados y dio sus argumentos tras los crecientes contagios por COVID-19 que se están produciendo en Europa y todo el mundo.

Asimismo, con el fin de acelerar la vacunación de los jugadores, la Premier League recompensará a aquellos equipos que vacunen a la totalidad de sus plantillas. Estos premios podrían tener que ver con los protocolos de viaje de los equipos que juegan competiciones europeas y con el público en eventos como las finales de FA CUP y Copa de la Liga. Además de ver relajados los protocolos Covid existentes en entrenamientos y partidos.

Fabio Capello, exseleccionador de Inglaterra, también se ha mostrado tajante con este asunto: “No vacunarse es un acto de egoísmo y si los policías están obligados a hacerlo, no veo por qué los futbolistas deberían ser excluidos. Quien no recibe la vacuna causa daño a la sociedad y debería ver reducido su salario”, sentenció.

En España, aunque la situación no es preocupante, poco se podría hacer: la vacunación es voluntaria. En la dicotomía sobre libertad o salud, España es uno de los países donde se blinda la voluntariedad de la vacuna sin apenas excepciones. Por lo tanto, un futbolista no puede ser sancionado ni despedido por este motivo y ni siquiera el club tiene derecho a hacer pública la decisión del jugador de no recibir el pinchazo.

-