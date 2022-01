Ana Gómez: «Si la alcaldesa no dimite, nos van a obligar a judicializar la política»

El pasado martes 25 de enero, el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid declaraba culpable de la quiebra de la empresa de gestión inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa) a la actual alcaldesa del municipio, la socialista Natalia de Andrés, y la inhabilitaba durante un periodo de cinco años para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada. Sin embargo, la regidora se niega a dimitir de su cargo, alegando que se la condena se limita al ámbito mercantil. Por su parte, el PP de Alcorcón reclama que la alcaldesa abandone el cargo, en el cual estaría, al menos, hasta las elecciones de 2023. Ana Gómez, portavoz y secretaria general del PP de Alcorcón, explica a LA RAZÓN los motivos por los que De Andrés debe dejar su cargo, así como la situación que tienen por delante los vecinos del municipio.

¿Debe dimitir Natalia de Andrés como alcaldesa?

Sí, tiene que dimitir. Hay una sentencia que la condena a inhabillitación durante cinco años por gestionar bienes del Ayuntamiento de Alcorcón de manera incorrecta, por no saber hacerlo. En esta situación no puede seguir gestionando los bienes de todos los vecinos, que son más de 180 millones de euros. Está gestionando lo que paga la gente de IBI, lo que paga de impuestos por su vehículo... Ya ha quedado más que acreditado que ella no sabe gestionar, por lo que creo que es obvio que se tiene que ir. Si estuviéramos en una empresa privada ya no estaría en el cargo. Al ser un ayuntamiento, es ella la que tiene que dimitir. Yo apelo a que el PSOE de Madrid tome cartas en el asunto y no haga rehenes a los vecinos de Alcorcón de esta alcaldesa.

La alcaldesa se escuda en que la condena es en el ámbito mercantil...

Es un juez de lo mercantil el que la ha inhabilitado para administrar bienes públicos o privados o para representar a personas físicas o jurídicas. Eso no quiere decir que se reduzca al ámbito de lo mercantil. A ella no la han inhabilitado para ejercer un cargo público, pero sí para gestionar los bienes del Ayuntamiento. Pero, ¿cuál es la función de un alcalde sino la de gestionar o representar a su ayuntamiento?

De Andrés ya ha avisado que va a recurrir la sentencia. ¿Cuánto puede tardar en resolverse un caso así?

Por lo que nosotros sabemos, esto puede tardar bastante tiempo. Un año, aproximadamente. Está en todo su derecho a recurrir la sentencia, y yo lo haría en su posición. Pero no debe recurrirla desde el Ayuntamiento, porque puede haber intereses contrapuestos entre lo que es la institución y sus intereses personales.

¿Le va a pasar factura lo ocurrido al PSOE de Alcorcón de cara a las elecciones de 2023?

Es evidente, pero lo que a mí realmente me preocupa es que los vecinos de Alcorcón tenemos todavía por delante algo más de un año con una alcaldesa que nos han dicho que no sabe gestionar el dinero público. Al final, a lo que nos van a obligar es a judicializar por completo la vida política y tener que estar atentos a cualquier acto que haga la alcaldesa.

¿Están pagando los vecinos por los errores del ex alcalde Cascallana y de la actual regidora?

Al final son los vecinos los que pagan. El CREAA se construyó con toda la oposición de los vecinos. Se hicieron incluso manifestaciones, pero, finalmente, destrozó un parque y derribó una biblioteca. Ahora los vecinos tienen que ser conocedores de qué personas están al frente del Ayuntamiento. No olvidemos también que las dos personas que lo gestionan son el líder de Podemos, condenado por el Supremo por una huelga abusiva de basura, y la actual regidora, con varias sentencias condenatorias por injurias a empresarios y por vulnerar el derecho al honor, y ahora mismo con una sentencia de inhabilitación por su mala gestión. Nosotros haremos todo lo posible para que los vecinos sufran lo menos posible las consecuencias de esta mala gestión.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el municipio?

Esta situación se puede traducir en una deuda de muchos millones de euros que recaiga sobre los vecinos. Y eso significa que no se puedan hacer muchas inversiones en el municipio porque se haya tenido que pagar esa deuda. Entonces, claro que les puede afectar mucho el resultado final de esta sentencia.

¿Qué se podría hacer ahora con las decisiones que se tomen desde el equipo de gobierno?

El lunes tenemos un pleno extraordinario para pedir la dimisión de la alcaldesa y para que cesen también las dos personas que están en la sentencia condenados a inhabilitación y que ahora mismo siguen trabajando en el Ayuntamiento como cargos a dedo.