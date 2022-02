IBM e IE University suman fuerzas para convertir a Madrid en un “hub” de inteligencia artificial

IE University e IBM suman fuerzas para consolidar Madrid como uno de los principales hubs de Inteligencia Artificial de Europa a través del programa Pier 17, con el que generar ideas tecnológicas disruptivas y prototipos tecnológicos avanzados de Inteligencia Artificial.

Con la puesta en marcha de este programa, ambas entidades pretenden colocar a la capital de España al mismo nivel que otros centros de inteligencia artificial de Europa y afianzar Madrid en el escenario mundial de la IA.

Como parte de este acuerdo, expertos de IBM formarán parte del claustro de profesores adjuntos de IE University y participarán en la identificación de profesores para el programa Educating AI thinkers y Tech-makers. IBM pondrá asimismo a disposición de profesores y alumnos de IE University la plataforma IBM Academic Initiative, que les proporcionará acceso a recursos y tecnología de IBM.

Ecosistema mundial de Inteligencia Artificial

“Este acuerdo con IE University demuestra, una vez más, nuestra firme apuesta por la educación y el mundo académico y la importancia que le damos a la relación universidad-empresa como una de las piedras angulares que nos permitirán transitar hacia un modelo económico y social mucho más sostenible, equitativo e integrador”, señala Mikel Diez Parra, Director de Innovación de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel.

Por su parte, desde IE University consideran que “la complejidad del mundo actual precisa del desarrollo de un talento tecnológico radical. “El ecosistema de IA mundial sabe que a partir de ahora tiene una cita en Madrid”, señala Carlos Marqueríe, Vicedecano de Relaciones Corporativas e Innovación de IE School of Technology.

El próximo jueves 10 de febrero darán comienzo los AI & Jazz Days en IE Tower, la nueva sede tecnológica y sostenible de IE University en la capital. Estos encuentros mensuales e híbridos contarán con la colaboración de IBM y tendrán como finalidad desarrollar un ecosistema mundial de Inteligencia Artificial y fomentar el networking entre compañías tecnológicas, inversores, investigadores internacionales y startups de todo el mundo que trabajen en proyectos de este sector.

Durante estos encuentros se presentarán ideas tecnológicas y componentes de ingeniería en distintas fases TRL para impulsar su crecimiento dentro del ecosistema de IA. En los próximos AI & Jazz Days está prevista la participación de figuras clave de Silicon Valley, Boston, Tel Aviv o Singapur, entre otros.

Estas iniciativas se complementan con la creación de una Aceleradora Espejo Global (Global Mirror Accelerator) y la puesta en marcha de un ‘International Call for Startups in AI and Quantum’ para dinamizar el desarrollo de proyectos de IA. Esta aceleradora permitirá conectar las etapas iniciales de aplicación de tecnología AI de proyectos desarrollados por alumnos de IE University con las etapas de tecnología AI avanzadas de IBM, como Neurosymbolic AI o Quantum Machine Learning.

Finalmente, este acuerdo contempla la creación de un laboratorio de IA con tecnología IBM donde los alumnos de IE University puedan desarrollar sus prototipos, contando con asesoramiento tecnológico por parte de IBM.