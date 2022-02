Así pondrá coto la Comunidad de Madrid a las casas de apuestas

En noviembre de 2021, el gobierno regional anunció que estaba trabajando en restringir la publicidad, la promoción y las actividades del juego. También vaticinaba agravar la sanción de conductas que faciliten las apuestas menores y a grupos de personas vulnerables. Y es ahí donde puso el foco el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid. En ella, desgranó el contenido del decreto, al que previsiblemente se dará luz verde en abril y que se incluirá y ratificará en La Ley Ómnibus en junio.

El foco en los menores y en los grupos vulnerables

Es por ello que una de las novedades de la modificación legislativa del Decreto de Planificación será que permitir el acceso de menores a las popularmente llamadas casas de apuestas pasará a ser una infracción muy grave, cuando actualmente es grave. Asimismo, se incluirá una cláusula sobre el juego responsable que obligará a las empresas del sector a prestar la debida atención a los citados colectivos, pero que también instará a tener una relación sana con el azar, promoviendo el juego moderado, no compulsivo y responsable en aras de evitar las posibles adicciones que derivan a veces de este tipo de ocio.

Las casas de apuestas también estarán obligadas a informar sobre la prohibición de participar a los menores de edad o a otras personas incluidas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego. López detalló que habrá zonas de especial protección en las que solo podrá haber un salón de apuestas a menos de 100 metros de un centro educativo.

En dichas zonas, se deberá cumplir el requisito de incluir a una persona entre los trabajadores de estos establecimientos para reforzar los controles de admisión o, en su defecto, utilizar un sistema técnico de barrera física que impida la entrada al mismo, aunque no se han especificado las sanciones en caso de que esto no se cumpliera.

🎥 Desde el Gobierno regional trabajamos con la máxima responsabilidad en cuanto a la protección de menores y colectivos vulnerables respecto a la actividad del juego.



Lecciones de ética desde las bancadas de la Izquierda, ni una! #PlenoAsamblea pic.twitter.com/CPWhSqa77U — Enrique López (@Enrique_L_Lopez) February 10, 2022

Así, y si ya se amplió hasta el 15 de mayo de 2022 la suspensión de la concesión de nuevas autorizaciones para la apertura de este tipo de locales, López ha destacado que el crecimiento anual no podrá ser superior al 1% respecto a las autorizaciones vigentes a 31 de diciembre de 2021. “En todo caso, no se podrá conceder más de una autorización por localidad, excepto en Madrid capital, donde podrán ser dos. Además, en las zonas de alta concentración no se otorgarán nuevas licencias. Esta medida irá acompañada de otras para facilitar el traslado de los ya existentes, con el fin de disminuir la saturación”, detalló.

Menor concentración de establecimientos

En esa dirección y para evitar la concentración excesiva de este tipo de locales, se fijará una distancia mínima obligatoria de 300 metros entre salones y locales de apuestas para nuevas autorizaciones para evitar la excesiva concentración de este tipo de negocios en determinadas zonas.

Crece el registro de prohibidos en la CAM La inscripción en un registro de prohibidos es un derecho de los ciudadanos que, a petición de la persona interesada, impide el acceso a juegos online o presenciales sobre los que la administración pública haya determinado la necesidad de realizar la identificación previa del jugador. El número de personas en la Comunidad de Madrid que ha solicitado que se le prohíba el acceso a juegos y apuestas on-line ha aumentado un 16,7% en 2021 respecto al año anterior, según datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) del Ministerio de Consumo. La media nacional se sitúa en el 13,64 y el l registro de autoprohibidos ha sumado en España 7.640 inscritos en 2021.

Ni los famosos ni los patrocinios deportivos podrán publicitar este tipo de negocios

También se regulará la rotulación exterior de este tipo de locales para evitar que sirva como estimulación o incentivo para la participación en ellos, limitando tanto las imágenes fijas como en movimiento, es decir, en medios de transporte, con el fin de combatir la ludopatía. Por ello mismo se prohibirán las acciones de captación de clientes en los locales, las campañas publicitarias protagonizadas por famosos, y el patrocinio de eventos deportivos.

Tampoco se podrá publicitar la actividad del juego en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios, educativos públicos y privados. En lo que respecta a medios como redes sociales y periódicos, solo se podrá hablar de las casas de apuestas cuando sea bajo una premisa informativa, y nunca publicitaria.

▶️ De las ludopatías que se producen en Madrid entre los más jóvenes, más del 70% se producen por el juego online, una competencia del ministro Garzón y no de un Gobierno autonómico.



Hagamos política realista, garantista y de verdad.



🗣️ @Enrique_L_Lopez #PlenoAsamblea pic.twitter.com/yuNyU9s0he — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) February 10, 2022

López también mostró su interés y predisposición para coordinarse con el Gobierno Central en esa lucha, pues es él quien tiene competencia en materias como la regulación del juego online y la publicidad, otros grandes ámbitos a abarcar para controlar la adicción, y señaló a Alberto Garzón, Ministro de Consumo del Gobierno de España: “El 70% de ludopatías provienen del juego online, que está entre sus competencias”, dijo en su comparecencia.

No quiso tampoco dejar en duda su apoyo al sector, que insistió que debía ser controlado como una actividad legal, pero nunca prohibido o eliminado: “Se siguen criterios de equilibrio entre lo que es una actividad económica legal y la protección de la salud”, aseveró. Todas estas iniciativas forman parte del Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid (Ley Ómnibus), que aprobará próximamente el Consejo de Gobierno.

El político aprovechó para transmitir un mensaje de seguridad sobre las casas de apuestas en Madrid: “Realizamos cada año 20.000 inspecciones. Este año se han producido solo dos expedientes, y esto es porque los menores no pueden entrar en los centros de juego, porque se les impide entrar, estén donde estén los salones, porque hay una gran seguridad”.

Madrid. 29-10-2019. Imágenes de casas de apuestas, salen de juegos y usuarios de las mismas. Imágenes de gente apostando en casa de apuestas y de sala de juego de Codere y otras empresas. Ludopatia adiccion al juego. Pixelar a las personas que puedan ser identificadas. © JESUS G. FERIA. 29-10-2019. FOTO: JESUS G. FERIA

Sin embargo, Raquel Huerta, de Más Madrid, tildó las medidas de “ridículas” y señaló que la propuesta legislativa ignoraba el acuerdo unánime al que llegó la cámara, que incluía un límite de 500 metros entre las casas de apuestas y los centros educativos, algo que López consideró innecesario: “Para nosotros es mucho más importante que un menor no pueda entrar en un local porque haya un sistema que lo impide a la distancia de ese centro donde el menor preste estudios. A un menor no le disuaden ni 500 ni 600 metros, sino un señor que le prohíba la entrada”, concluyó.