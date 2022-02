10.49 h.

Ayuso: “No he adjudicado nada a nadie de mi entorno”

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha negado que haya realizado ninguna contratación irregular en la sesión de control en la Asamblea de Madrid. “No he hecho absolutamente nada y no he adjudicado nada absolutamente a nadie de mi entorno”, ha respondido a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, al ser preguntada que cedió el tiempo de su pregunta sobre juventud para que diera explicaciones sobre las supuestas contrataciones irregulares que hizo a empresas relacionadas con su hermano.