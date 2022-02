El Gobierno de Ayuso da su apoyo a Núñez Feijóo

Horas antes de que se celebre la reunión entre los barones del PP y Pablo Casado, el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha puesto énfasis en el “sinsentido” de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no pueda acudir a la reunión de esta tarde “por las propias normas del partido” por el hecho de no ser presidenta del PP madrileño. “En todas las demás regiones no hay este problema”, ha sentenciado.

El portavoz autonómico ha mostrado el apoyo expreso del Ejecutivo de Díaz Ayuso al barón gallego, Alberto Núñez Feijóo, como la persona que puede guiar al partido en estos tiempos convulsos. “Es un activo muy importante del PP es una referencia, lleva 16 años consiguiendo mayorías absolutas y es una persona que tiene mucho apoyo de los ciudadanos y todas nuestras mejores ideas sobre el señor Feijóo”, ha dicho en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Por otro lado, Ossorio se ha mostrado confiado en que la Fiscalía acabe archivando la denuncia de PSOE, Podemos y Más Madrid porque “ha dejado ya muy clara la opinión que tiene sobre los hechos aunque con total tranquilidad esperaremos la decisión”.

Ossorio cree que, aunque en el partido existe una situación de incertidumbre, cree que todo “se va a resolver bien”. Por eso el Ejecutivo de Díaz Ayuso está centrado ahora en la agenda de gobierno. “Nuestra única prioridad es el compromiso de gobierno con los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, también militantes del PP, pero ahora lo más importante es el compromiso con los madrileños porque lo otro se resolverá por parte del PP. Que Sánchez no piense que porque estos días se ha producido esta situación vamos a dejar de velar por los madrileños y tomar medidas frente a lo que hace Sánchez”.